Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:27 AM IST

    ഗോശ്രീ ഒന്നാംപാലത്തിൽ വീണ്ടും കുഴികൾ

    ഗോശ്രീ ഒന്നാംപാലത്തിൽ വീണ്ടും കുഴികൾ
    ഗോ​ശ്രീ ഒ​ന്നാം പാ​ല​ത്തി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടാ​റി​ങ്​ പൊ​ളി​ഞ്ഞ്​ വീ​ണ്ടും രൂ​പ​​പ്പെ​ട്ട കു​ഴി

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് താ​ത്കാ​ലി​ക​മാ​യി ടാ​റി​ങ്ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഗോ​ശ്രീ ഒ​ന്നാം പാ​ല​ത്തി​ലെ ടാ​ർ ഇ​ള​കി വീ​ണ്ടും കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു.ര​ണ്ട് വ​ലി​യ കു​ഴി​യും ഒ​രു ചെ​റി​യ കു​ഴി​യു​മാ​ണ് പാ​ല​ത്തി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പാ​ല​ത്തി​ലെ കു​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​രു​ന്ന​തി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​തു​മൂ​ലം എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്നും വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​തി​ന് ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് വ​ച്ച് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ട​ഞ്ഞി​ടു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​കു​ന്നു. കു​ഴി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ് കു​റേ​ക്കൂ​ടി ഇ​രു​ന്നു പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. നേ​ര​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി​യി​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പാ​ലം താ​ത്കാ​ലി​ക​മാ​യി ടാ​ർ ചെ​യ്ത​ത് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് നേ​രി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​ടാ​റി​ങ് ആ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ഴി​യ​ട​ക്ക​ലു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​രി​ഹാ​രം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പാ​ലം വൃ​ത്തി​യാ​യി ടാ​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം സ​മാ​ന്ത​ര പാ​ലം നി​ർ​മ്മി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ര​ണ്ട് മാ​സ​ത്തോ​ളം ഗോ​ശ്രി ര​ണ്ടാം പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ സ​മാ​ന്ത​ര പാ​ലം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി​ക്കാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത് ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വ​ലി​യ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. പാ​ലം തു​റ​ന്ന​ത് കു​രു​ക്കി​ന് നേ​രി​യ ആ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട കു​ഴി​ക​ൾ വീ​ണ്ടും അ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Potholes again on Goshree Bridge
