Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    23 Sept 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    23 Sept 2025 1:05 PM IST

    നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുങ്ങി

    നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി ബൊമ്മക്കൊലു ഒരുങ്ങി
    കാ​ല​ടി: ന​വ​രാ​ത്രി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ആ​ദി​ശ​ങ്ക​ര കീ​ര്‍ത്തി സ്തം​ഭ​ത്തി​ൽ ബൊ​മ്മ​ക്കൊ​ലു ഒ​രു​ങ്ങി. ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള ദേ​വി​യു​ടെ ഓ​രോ ഭാ​വ​ത്തെ​യും പൂ​ജി​ക്കാ​നാ​ണ് ബൊ​മ്മ​ക്കൊ​ലു ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മൂ​ന്ന്, അ​ഞ്ച്, ഏ​ഴ്, ഒ​മ്പ​ത് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഒ​റ്റ​സം​ഖ്യ വ​രു​ന്ന പ​ടി​ക​ൾ കെ​ട്ടി അ​തി​ൽ ദേ​വീ​ദേ​വ​ന്മാ​രു​ടെ ബൊ​മ്മ​ക​ൾ (ക​ളി​മ​ൺ പ്ര​തി​മ​ക​ൾ) നി​ര​ത്തി​വെ​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും മു​ക​ളി​ലാ​യി ശി​വ-​പാ​ര്‍വ​തി, ബ്ര​ഹ്മാ​വ്, വി​ഷ്ണു, അ​ഷ്ട​ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​രും തു​ട​ര്‍ന്ന് ന​വ​ദു​ര്‍ഗ​യും സം​ഗീ​ത മൂ​ര്‍ത്തി​ക​ളും ഇ​തി​നെ താ​ഴെ ദ​ശാ​വ​താ​ര​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ രൂ​പ​ങ്ങ​ളും പി​ന്നീ​ട് രാ​മാ​യ​ണം, ശി​വ​പാ​ര്‍വ​തി ക​ല്യാ​ണം, സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ന്‍, ഏ​റ്റ​വും താ​ഴെ ക​ല്യാ​ണ കോ​ല​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ബൊ​മ്മ​ക്കൊ​ലു ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ബൊ​മ്മ​ക​ളും അ​ല​ങ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി വെ​ക്കും. പ്ര​തി​മ​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ൽ വെ​ക്കു​ന്ന കും​ഭ​ത്തി​നാ​ണു ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം. ദു​ര്‍ഗാ​ഷ്ഠ​മി, മ​ഹാ​ന​വ​മി, വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ക്കും.

