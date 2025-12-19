Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 12:18 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 12:19 PM IST

    ബെവ്​കോ പരീക്ഷണം വിജയം; തിരിച്ചെത്തിയത്​ 33.17 ലക്ഷം കാലിക്കുപ്പി

    ബെവ്​കോ പരീക്ഷണം വിജയം; തിരിച്ചെത്തിയത്​ 33.17 ലക്ഷം കാലിക്കുപ്പി
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: മ​ദ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ കു​പ്പി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ബി​വ​റേ​ജ​സ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ബെ​വ്​​കോ) ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണം വി​ജ​യം. പ​ദ്ധ​തി പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ബെ​വ്​​കോ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 33,17,228 കു​പ്പി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. 80 ട​ണ്ണി​ല​ധി​കം തൂ​ക്കം​വ​രു​ന്ന ഇ​വ പു​നഃ​സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ക്ലീ​ൻ കേ​ര​ള ക​മ്പ​നി​യാ​​ണ്​ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. വ​ഴി​യോ​ര​ത്തും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മ​ദ്യ​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​വും മ​റ്റ്​ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും ത​ട​യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 15നാ​ണ്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പ​ത്ത്​ വീ​തം ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ​വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബെ​വ്​​കോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കു​പ്പി​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ്​ പ​തി​ക്കു​ക​യും​ 20 രൂ​പ അ​ധി​കം ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കാ​ലി​യാ​യ കു​പ്പി അ​തേ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റി​ൽ തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ 20 രൂ​പ മ​ട​ക്കി ല​ഭി​ക്കും.

    സ്റ്റി​ക്ക​ർ പ​തി​ച്ച​വ മാ​ത്ര​മേ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കൂ. പ്ര​ത്യേ​ക ബൂ​ത്തു​ക​ൾ വ​ഴി​യും കു​പ്പി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 284 ബെ​വ്​​കോ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ൾ​വ​ഴി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ശ​രാ​ശ​രി 51 കോ​ടി കു​പ്പി വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യം വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്.

    ഈ ​കു​പ്പി​ക​ളി​ൽ മി​ക്ക​തും ഉ​പ​യോ​ഗ​ശേ​ഷം അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി ഉ​​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​വ തി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ പു​നഃ​സം​സ്ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ രൂ​പം​ന​ൽ​കി​യ​ത്.


    80,000 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം കു​പ്പി; ന​ൽ​കി​യ​ത്​ 6.63 കോ​ടി

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 10 വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ പ​ത്ത്​ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ കൗ​ണ്ട​ർ​വ​ഴി​യും ബൂ​ത്ത്​ വ​ഴി​യും തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്​ 42,028.34 കി​ലോ തൂ​ക്കം വ​രു​ന്ന 17,30,395 കാ​ലി​ക്കു​പ്പി​ക​ളാ​ണ്.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​താ​ക​ട്ടെ 38,835.16 കി​ലോ തൂ​ക്കം​വ​രു​ന്ന 15,86,833 കു​പ്പി​ക​ളും. ആ​കെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ 33,17,228 കു​പ്പി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​ന്നി​ന്​ 20 രൂ​പ വീ​തം എ​ന്ന ക​ണ​ക്കി​ൽ 6.63 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ അ​വ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ബെ​വ്​​കോ ന​ൽ​കി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ മു​ക്കോ​ല ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റി​ലാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കു​പ്പി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്​: 6101.14 കി​ലോ. 5585.8 കി​ലോ കാ​ലി​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റാ​ണ്​ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ മു​ന്നി​ൽ.

    പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യം ക​ണ്ട​തി​നാ​ൽ മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ശി​പാ​ർ​ശ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജി.​കെ. സു​രേ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:bevcobottlereturnedExperiment
