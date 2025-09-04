Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightമറുനാടൻ ഇലയിൽ സദ്യ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:15 AM IST

    മറുനാടൻ ഇലയിൽ സദ്യ വിളമ്പാം...

    text_fields
    bookmark_border
    Leaf selling shop in Ernakulam market
    cancel
    camera_alt

    എ​റ​ണാ​കു​ളം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ഇല വിൽപന കടയിൽ നിന്ന്​

    കൊ​ച്ചി: ഓ​ണ​സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വാ​ഴ​യി​ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ ക​ഴി​ക്ക​ണം, എ​ന്നാ​ലേ സ​ദ്യ ശ​രി​ക്കും സ​ദ്യ​യാ​വൂ എ​ന്നാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം. സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ച്ച​ക്ക​റി​യും അ​രി​യും മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വി​ള​മ്പാ​നു​ള്ള ഇ​ല​യും ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ര​ണ​മെ​ന്നു മാ​ത്രം.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ എ​റ​ണാ​കു​ളം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ച്ച​ക്ക​റി ക​ച്ച​വ​ട​ത്തി​നൊ​പ്പം വാ​ഴ​യി​ല വ്യാ​പാ​ര​വും പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ത്തം നാ​ളി​നു​മു​മ്പ് മൂ​ന്നു​രൂ​പ മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വാ​ഴ​യി​ല​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ത്തു​രൂ​പ വ​രെ കൊ​ടു​ക്ക​ണം. എ​റ​ണാ​കു​ളം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലാ​ണ് ഒ​രി​ല​ക്ക് 10 രൂ​പ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു​രൂ​പ മു​ത​ലാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ത്രാ​ട​ത്തി​നും തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​നും ഇ​ല വി​ല ഇ​നി​യും കൂ​ടാ​നി​ട​യു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വാ​ഴ​കൃ​ഷി കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ, തെ​ങ്കാ​ശി, തൂ​ത്തു​ക്കു​ടി, തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നാ​ക്കി​ല വ​രു​ന്ന​ത്. നാ​ട്ടി​ലെ ഇ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ന്മ​യും മൃ​ദു​ല​ത​യു​മു​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റു​നാ​ട​ൻ ഇ​ല​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. വീ​ട്ടു​കാ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഹോ​ട്ട​ലു​കാ​രും കാ​റ്റ​റി​ങ്ങു​കാ​രും വാ​ഴ​യി​ല കെ​ട്ടു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളി​ലും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ വാ​ഴ​യി​ല വി​ൽ​പ​ന​യും പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    100 ഇ​ല​ക​ളു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ​കെ​ട്ടി​ന് നി​ല​വി​ൽ 2,500-3,500 രൂ​പ വ​രെ ന​ൽ​ക​ണം. നേ​ര​ത്തെ 1,000 രൂ​പ​ക്കാ​ണ് കി​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഇ​ല​യു​ടെ വി​ല​വ​ർ​ധ​ന​വ് പ​തി​വാ​ണെ​ന്ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘അ​ത്തം​നാ​ൾ വ​രെ വ​ലി​യ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മൂ​ന്നോ നാ​ലോ രൂ​പ​ക്ക് കി​ട്ടു​ന്ന സാ​ധ​ന​മാ​ണ് ഇ​ല, എ​ന്നാ​ൽ, ഓ​ണ​മെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യം കൂ​ടു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ല​യും കൂ​ടും. തി​രു​വോ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലു​ട​ൻ വി​ല​യും കു​റ​യും’’ -എ​റ​ണാ​കു​ളം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഏ​റെ​ക്കാ​ല​മാ​യി ഇ​ല​ക്ക​ച്ച​വ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന ബി​നു പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്നാ​ണേ, ഉ​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ...

    തി​രു​വോ​ണ​ത്ത​ലേ​ന്ന് തി​ര​ക്കു​പി​ടി​ച്ചോ​ടി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​വേ​ണ്ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വാ​ങ്ങു​ന്ന ദി​വ​സം ഇ​ന്നാ​ണ്. തി​രു​വോ​ണ​ത്തി​ന് സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യും വാ​ങ്ങാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തെ​ല്ലാം വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ദി​വ​സം. ഉ​ത്രാ​ട​നാ​ളി​ല്‍ വി​പ​ണി രാ​ത്രി വൈ​കും​വ​രെ സ​ജീ​വ​മാ​കും. പ​ച്ച​ക്ക​റി-​പ​ല​വ്യ​ഞ്ജ​ന-​തു​ണി​ക്ക​ട​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ തി​രി​യാ​നാ​വാ​ത്ത തി​ര​ക്കു​ള്ള ദി​നം.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ബ്രോ​ഡ് വേ, ​എ​റ​ണാ​കു​ളം മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ഉ​ത്രാ​ട​ത്തി​ര​ക്കി​ൽ മു​ങ്ങു​ക. കൂ​ടാ​തെ വ​ൻ​കി​ട വ​സ്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച നി​ന്നു​തി​രി​യാ​നി​ട​മി​ല്ലാ​ത്ത തി​ര​ക്കാ​യി​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiBanana LeafErnakulam NewsOnam Sadya
    News Summary - Banana leaf for Onam sadya from Tamilnadu
    Similar News
    Next Story
    X