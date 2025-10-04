Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:35 AM IST

    ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷ്ടാവ് പിടിയിൽ

    ഓട്ടോറിക്ഷ മോഷ്ടാവ് പിടിയിൽ
    Listen to this Article

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ മോ​ഷ്ടി​ച്ച യു​വാ​വ് തോ​പ്പും​പ​ടി പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ൽ. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി ച​ക്ക​ര​യി​ടു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി ശി​ഹാ​ബി​നെ​യാ​ണ്​ (28) മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ഉ​മേ​ഷ് ഗോ​യ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ചു​ള്ളി​ക്ക​ല്‍ ആ​ബാ​ദ് ഹോ​ട്ട​ലി​ന് സ​മീ​പം നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ട ന​ജീ​ബ് എ​ന്ന​യാ​ളു​ടെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ എ​റ​ണാ​കു​ളം ശ്രീ​ധ​ര്‍ തി​യ​റ്റ​റി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ മു​പ്പ​ത്ത​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ചേ​രാ​ന​ല്ലൂ​ര്‍, സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍, ബി​നാ​നി​പു​രം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഇ​യാ​ള്‍ക്ക് വാ​ഹ​ന മോ​ഷ​ണം, ബാ​റ്റ​റി മോ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ കേ​സു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. തോ​പ്പും​പ​ടി ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ എ.​എ​ന്‍. ഷാ​ജു, എ​സ്.​ഐ പി. ​ഷാ​ബി, സീ​നി​യ​ര്‍ സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രാ​യ എ​ഡ്വി​ന്‍ റോ​സ്, ബി​ബി​ന്‍ മോ​ന്‍, അ​നീ​ഷ്, സു​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

