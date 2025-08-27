Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightഭാര്യക്കുനേരെ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 12:15 PM IST

    ഭാര്യക്കുനേരെ വധ​ശ്രമം: യുവാവിന്​ 14 വര്‍ഷം കഠിന തടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    murder attempt against wife
    cancel
    camera_alt

    രാ​ഹു​ല്‍കു​ഞ്ഞ്

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: ഭാ​ര്യ​യെ കു​ത്തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ല്‍ ഭ​ര്‍ത്താ​വി​ന് 14 വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും 70,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും. അ​ശ​മ​ന്നൂ​ര്‍ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഉ​ദ​യ​ക​വ​ല ഭാ​ഗ​ത്ത് ന​മ്പേ​ലി​ല്‍ കോ​ള​നി​യി​ല്‍ ന​മ്പേ​ലി വീ​ട്ടി​ല്‍ രാ​ഹു​ല്‍ കു​ഞ്ഞി​നെ​യാ​ണ്​ (32) ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഇ​യാ​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ​യും അ​ശ​മ​ന്നൂ​ര്‍ മേ​ത​ല ത​ല​പു​ഞ്ച ഭാ​ഗ​ത്ത് സ്രാ​മ്പി​ക്ക​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ന്റെ മ​ക​ളു​മാ​യ അ​നു​മോ​ളെ (25) വീ​ട്ടി​ല്‍ ക​യ​റി കു​ത്തി കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് വി​ധി. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി ആ​നി വ​ര്‍ഗീ​സാ​ണ്​ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    വി​വാ​ഹ​സ​മ​യം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നു അ​നു​മോ​ള്‍ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ധ​ന​സ​ഹാ​യം രാ​ഹു​ല്‍ കു​ഞ്ഞി​ന് ന​ല്‍കി​യി​ല്ലെ​ന്ന വി​രോ​ധ​മാ​ണ് പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തു​ട​ക്കം. കു​റു​പ്പം​പ​ടി പൊ​ലീ​സ് രാ​ഹു​ലി​ന്​ എ​തി​രെ മൂ​ന്ന് കേ​സു​ക​ളെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഗാ​ര്‍ഹി​ക പീ​ഡ​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം അ​നു​മോ​ള്‍ക്ക് സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വും ന​ൽ​കി. ഇ​ത് ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ 2024 ജ​നു​വ​രി 28ന് ​രാ​ത്രി 10ന് ​ക​ത്തി​യു​മാ​യി വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി​യ​ത്. ഒ​രു വ​യ​സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക്ക് പാ​ൽ കൊ​ടു​ത്ത് ക​ട്ടി​ലി​ല്‍ കി​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​നു​മോ​ളെ കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​റ് ഇ​ഞ്ച് ആ​ഴ​ത്തി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യ ക​ത്തി അ​നു​മോ​ളു​ടെ ക​ര​ള്‍ പി​ള​ര്‍ത്തി. യു​വ​തി​യു​ടെ ക​ര​ളി​ന്റെ ഒ​രു ഭാ​ഗം മു​റി​ച്ച് നീ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തീ​വ്ര പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    കൊ​ല​പാ​ത​ക ശ്ര​മ​ത്തി​ന് ഏ​ഴ് വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 50,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും, ആ​യു​ധം വ​ച്ച് ഉ​പ​ദ്ര​വി​ച്ച​തി​ന് ഒ​രു വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും, ഭ​വ​ന​ഭേ​ദ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷം ത​ട​വും 20,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും, ഗാ​ര്‍ഹി​ക പീ​ഡ​ന നി​രോ​ധ​ന നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​വു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ശി​ക്ഷ​ക​ള്‍ എ​ല്ലാം ഒ​ന്നി​ച്ച് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്ന് വി​ധി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു. കു​റു​പ്പം​പ​ടി പൊ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന എം.​കെ. സ​ജീ​വ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത് കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ ഹ​ണി കെ. ​ദാ​സാ​ണ് കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ല്‍കി​യ​ത്. കേ​സി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​രി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ പ​ബ്‌​ളി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ അ​ഡ്വ. എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ര്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:murder attemptKochi newsimprisonedLatest News
    News Summary - Attempted murder of wife: Young man sentenced to 14 years in prison
    Similar News
    Next Story
    X