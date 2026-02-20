Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Feb 2026 10:20 AM IST
    date_range 20 Feb 2026 10:20 AM IST

    ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറി അക്രമം: പ്രതി പിടിയിൽ

    ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറി അക്രമം: പ്രതി പിടിയിൽ
       സു​ബേ​ഷ്

    കൊ​ച്ചി: ബാ​ർ​ബ​ർ ഷോ​പ്പി​ൽ അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ർ​ഷ​ക റോ​ഡ് ക​രി​ത്ത​ല കോ​ള​നി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ തു​രു​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ സു​ബേ​ഷാ (47)ണ് ​ക​ട​വ​ന്ത്ര പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച്ച രാ​ത്രി 07.45 ഓ​ടെ സൗ​ത്ത് ഓ​വ​ർ ബ്രി​ഡ്‌​ജി​ന് താ​ഴെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മെ​ട്രോ ബാ​ർ​ബ​ർ ഷോ​പ്പി​ലെ ജോ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​യ നി​ജാ​മു​ദ്ദീ​നെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ചു​റ്റി​ക കൊ​ണ്ട് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ട​വ​ന്ത്ര സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സി​ബി ടി. ​ദാ​സ്, എം.​എം. ഷി​ഹാ​ബ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ടി.​എ​സ്. രാ​ജേ​ഷ്, ജി​തി​ൻ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

