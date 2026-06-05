കൊച്ചിയിൽ കവർച്ചക്കേസിൽ അസം സ്വദേശി പിടിയിൽ

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Posted Ondate_range 5 Jun 2026 1:43 PM IST
Updated Ondate_range 5 Jun 2026 1:43 PM IST
കൊച്ചിയിൽ കവർച്ചക്കേസിൽ അസം സ്വദേശി പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Assam native arrested in Kochi in connection with a robbery case
പട്ടിമറ്റം: കവർച്ചക്കേസിൽ അസം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ. അസം സിമലുഗുരി ഫൈജുദ്ദീനെ (23)യാണ് കുന്നത്തുനാട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പരാതിക്കാരനായ കന്യാകുമാരി സ്വദേശി വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന പട്ടിമറ്റം ഭണ്ഡാരക്കവലയിലുള്ള വാടക മുറിയിൽനിന്ന് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് മോഷണം നടത്തിയത്.
എട്ട് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളും 1,20,000 രൂപയും സ്കൂട്ടറിന്റെ ആർ.സി ബുക്കും ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ചെക്ക് ലീഫുമാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്. ശിവലാൽ, എസ്.ഐ എം. അഭിജിത്, എ.എസ്.ഐ എ.ഐ. നാദിർഷ, എസ്.സി.പി.ഒ പി.എ. റിഷാദ്, സി.പി.ഒമാരായ ഒ.എസ്.ബി ബിൻരാജ്, എ.ബി. ഗോപാലൻ എന്നിവരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
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