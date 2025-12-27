Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 11:34 AM IST

    ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാചുറൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ മിഴിതുറന്നു

    ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി വെ​ളി മൈ​താ​ന​ത്തെ കൂ​റ്റ​ൻ മ​ഴമ​രം അ​ല​ങ്കാ​ര ദീ​പ​ശോ​ഭ​യി​ൽ. ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം സീ​രി​യ​ൽ ലൈ​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ളി​മ​ണ്ണി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച മ​ണി​ക​ളും ബാ​ളു​ക​ളും ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഡ്യൂ​മു​ക​ളും മ​ര​ത്തി​ന്​ മി​ഴി​വേ​കു​ന്നു. ഇ​വി​ടേ​ക്ക്​ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്കാ​ണ്.     

    ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി: ന​യ​ന മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കി ഇ​ക്കു​റി​യും ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ നാ​ച്ചു​റ​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഫോ​ർ​ട്ടു​കൊ​ച്ചി വെ​ളി മൈ​താ​ന​ത്ത് മി​ഴി തു​റ​ന്നു. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ് ഈ ​കൂ​റ്റ​ൻ ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ. ​നൈ​റ്റ്സ് യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് ഫോ​ർ​ട്ട്കൊ​ച്ചി എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വെ​ളി മൈ​താ​ന​ത്ത് ഈ ​മ​ഴ​മ​രം അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    26 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ നാ​ച്ചു​റ​ൽ ക്രി​സ്തു​മ​സ് ട്രീ ​ഇ​വ​ർ ഒ​രു​ക്കി വ​രു​ന്നു. ഏ​ക​ദേ​ശം 30 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​വും, 50 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​മു​ള്ള കൂ​റ്റ​ൻ മ​ഴ​മ​രം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് ദീ​പ പ്ര​ഭ ചൊ​രി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഹ​ർ​ഷാ​ര​വം മു​ഴ​ക്കി. ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് ക്രി​സ്തു​മ​സ് ട്രീ ​ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ളി​മ​ണ്ണ് കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ച 150 ബെ​ല്ലു​ക​ൾ, 200 ഓ​ളം ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ, 1400 ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​മ്പ​തി​നാ​യി​രം സീ​രീ​സ് ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​മ​ഴ മ​രം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് ഭീ​മ​ൻ ജ​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​പൂ​രി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വി​ച്ച് ഓ​ൺ ക​ർ​മ്മം കാ​ണാ​ൻ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. ബി​ഷ​പ്പ് ആ​ന്‍റ​ണി കാ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ സ്വി​ച്ച് ഓ​ൺ ക​ർ​മ്മം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​ജെ. മാ​ക്സി എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പി.​എ​സ്. സ​നോ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സി​നി​മാ താ​രം സൗ​ബി​ന്‍ സാ​ഹി​ര്‍, കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​രാ​യ പി.​ജെ. ദാ​സ​ന്‍, മ​ഞ്ജു​ള അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, ഷൈ​നി മാ​ത്യൂ, മു​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ ബെ​ന്നി ഫെ​ര്‍ണാ​ണ്ട​സ്, ഫോ​ര്‍ട്ട്കൊ​ച്ചി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ എം.​എ​സ്. ഫൈ​സ​ല്‍, ടി.​ആ​ർ. സ്വ​രാ​ജ്, എം.​ഇ. ഗ്ലി​ന്റ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ വ​രെ ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ഞ്ഞ നി​റ​ത്തി​ലാ​ണ് ക്രി​സ്മ​സ് ട്രീ ​ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Kochichristmas celebrationChristmas tree
