Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_right...
    Kochi
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 10:36 AM IST

    ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ കലാസ്വാദനം; ബിനാലെ കാണാൻ അവരെത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    മൈ​ൻ​ഡ് എം​പ​വേ​ർ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മാ​യ​യു​ടെ​യും മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം
    ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ കലാസ്വാദനം; ബിനാലെ കാണാൻ അവരെത്തി
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ച്ചി മു​സി​രി​സ് ബി​നാ​ലെ വേ​ദി​യാ​യ അ​സ്പി​ൻ വാ​ൾ ഹൗ​സി​ൽ മു​ണ്ടം​വേ​ലി ഫാ​ദ​ർ അ​ഗ​സ്റ്റി​നോ വി​സി​നി സ്പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: മു​ണ്ടം​വേ​ലി ഫാ​ദ​ർ അ​ഗ​സ്റ്റി​നോ വി​സി​നി സ്പെ​ഷ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ (ബ​ധി​ര വി​ദ്യാ​ല​യം) ഇ​രു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ചോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കൊ​ച്ചി ബി​നാ​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം എ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബി​നാ​ലെ വേ​ദി​ക​ളി​ലെ വി​വി​ധ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഹൃ​ദ​യം നി​റ​യെ ക​ണ്ടു. മൈ​ൻ​ഡ് എം​പ​വേ​ർ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മാ​യ​യു​ടെ​യും മ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. നി​ല​വി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം മു​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഇ​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ത​ങ്ങ​ൾ ബി​നാ​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കും അ​പ്പു​റ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് സി​സ്റ്റ​ർ ദീ​പ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ക​ലാ​വാ​സ​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ബി​നാ​ലെ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും സി​സ്റ്റ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ബി​നാ​ലെ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​നു​ക​ളും അ​വ​യ്ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത് ക്ലാ​സ്റൂ​മി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ArtKochiKochi BiennaleBiennale
    News Summary - Art appreciation beyond the senses; They came to see the Biennale
    Similar News
    Next Story
    X