Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 8:35 AM IST

    തപാല്‍ മാര്‍ഗം എത്തിച്ച രണ്ട് കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ

    തപാല്‍ മാര്‍ഗം എത്തിച്ച രണ്ട് കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി പിടിയിൽ
    കൊ​ച്ചി: താ​യ്‌​ല​ന്‍റി​ൽ​നി​ന്ന് ത​പാ​ല്‍ മാ​ര്‍ഗം എ​ത്തി​ച്ച ര​ണ്ട് കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി ഒ​രാ​ള്‍ ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​യി​ലാ​യി. കൊ​ച്ചി വ​ടു​ത​ല ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി സ​ക്ക​റി​യ ടൈ​റ്റ​സ് (23) ആ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം കാ​രി​ക്കാ​മു​റി​യി​ലെ വി​ദേ​ശ ത​പാ​ല്‍ ഓ​ഫീ​സി​ലേ​ക്ക് താ​യ്‌​ല​ന്റി​ല്‍ നി​ന്നും കൊ​റി​യ​ര്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ വി​വ​രം ക​സ്റ്റം​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ ക​സ്റ്റം​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി. വി​ശ​ദ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ പാ​ർ​സ​ലി​നു​ള്ളി​ല്‍ ക​ഞ്ചാ​വ് പോ​ലു​ള്ള ല​ഹ​രി വ​സ്തു​വാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ര്‍ന്ന് പാ​ർ​സ​ലി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​റി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ കോ​ള്‍ എ​ടു​ത്ത​ത് സ​ക്ക​റി​യ ആ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് കാ​ര​ക്കാ​മു​റി​യി​ലെ ഓ​ഫീ​സി​ലെ​ത്തി​യ സ​ക്ക​റി​യ​യെ ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    സ്ഥി​ര​മാ​യി ക​ഞ്ചാ​വ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​ക്ക​റി​യ വി​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ന്ന് ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​നി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ര​ണ്ട് കോ​ടി വി​ല​വ​രു​ന്ന​താ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഹൈ​ബ്രി​ഡ് ക​ഞ്ചാ​വ്. ഇ​യാ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

