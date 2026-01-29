Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    29 Jan 2026 11:51 AM IST
    29 Jan 2026 11:51 AM IST

    ബിനാലെ സന്ദർശിച്ച് ആനന്ദ് പട്‌വർധൻ

    ബിനാലെ സന്ദർശിച്ച് ആനന്ദ് പട്‌വർധൻ
    സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ആ​ന​ന്ദ് പ​ട്‌​വ​ർ​ധ​ൻ കൊ​ച്ചി-​മു​സി​രി​സ് ബി​നാ​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കുന്നു

    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി-​മു​സി​രി​സ് ബി​നാ​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ആ​ന​ന്ദ് പ​ട്‌​വ​ർ​ധ​ൻ. ബി​നാ​ലെ​യ്ക്ക് കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ​യെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ സ​മ​കാ​ലി​ക ക​ല​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു​തീ​ർ​ക്കു​ക പ്ര​യാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വി​ടു​ത്തെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ലോ​കോ​ത്ത​ര​മാ​ണ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ബാ​ക്കി സ​മ​യം ക​ലാ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ​ക​ളും സി​നി​മ​ക​ളും കാ​ണാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബി​നാ​ലെ​യി​ലെ വീ​ഡി​യോ വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ ത​ന്നി​ൽ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യെ​ന്ന് പ​ട്‌​വ​ർ​ധ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ഴ​യ തു​റ​മു​ഖ ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തെ ജീ​ർ​ണി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന വേ​ദി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ രീ​തി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​ത്ത​രം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി വാ​ണി​ജ്യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച ഉ​പ​യോ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

