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    അമ്പലമുകൾ വ്യവസായ മേഖലയിലെ റോഡ് ശോച്യാവസ്ഥയിൽ

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    അമ്പലമുകൾ വ്യവസായ മേഖലയിലെ റോഡ് ശോച്യാവസ്ഥയിൽ
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    അ​മ്പ​ല​മേ​ട്: ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ന​വീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ അ​മ്പ​ല​മു​ക​ൾ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ക​രി​മു​ക​ൾ -ചി​ത്ര​പ്പു​ഴ റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്ന്​ പ​ഴ​യ​തി​നെ​ക്കാ​ൾ ​ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി. റോ​ഡ് കു​ണ്ടും കു​ഴി​യു​മാ​യി, മ​ഴ പെ​യ്താ​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടും വെ​യി​ലാ​യാ​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പൊ​ടി​ശ​ല്യ​വു​മാ​ണ്.

    ​റോ​ഡി​ന്റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ കാ​ര​ണം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ടു​ത്ത ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ​ള്ളി​ക്ക​ര മു​ത​ൽ അ​മ്പ​ല​മു​ക​ൾ എ​ച്ച്.​ഒ.​സി വ​രെ​യു​ള്ള റോ​ഡ് ബി.​എം.​ബി.​സി നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 12 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ​ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന റോ​ഡി​ൽ, മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ബി.​എം നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ റോ​ഡ് പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞ് വ​ലി​യ കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​എം. ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് റോ​ഡി​ൽ ഇ​ത്ര​യും കു​ഴി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ​റോ​ഡ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന് കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്കു​പോ​ലും സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. അ​മ്പ​ല​മു​ക​ൾ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും അ​തി​സു​ര​ക്ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ ഈ ​റോ​ഡി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ​എ​ച്ച്.​ഒ.​സി മു​ത​ൽ ചി​ത്ര​പ്പു​ഴ വ​രെ നാ​ലു​വ​രി​പ്പാ​ത​യാ​ക്കി ചി​ത്ര​പ്പു​ഴ പാ​ലം പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യു​ന്ന​തി​ന് 25 കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യെ​ങ്കി​ലും പ്രാ​ഥ​മി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പോ​ലും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. റോ​ഡി​ന്റെ ത​ക​ർ​ച്ച കാ​ര​ണം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഏ​റെ ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണം എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​വ​ശ്യം.

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    News Summary - Ambalamulam Industrial Area Road Deteriorates
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