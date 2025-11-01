Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightആലുവയിൽ പുതിയ മിനി...
    Kochi
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 1:49 PM IST

    ആലുവയിൽ പുതിയ മിനി മാർക്കറ്റ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം

    text_fields
    bookmark_border
    ആലുവയിൽ പുതിയ മിനി മാർക്കറ്റ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം
    cancel
    camera_alt

    നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന ആ​ലു​വ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ പു​തി​യ മി​നി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ രൂ​പ​രേ​ഖ

    Listen to this Article

    ആ​ലു​വ: ആ​ലു​വ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ പു​തി​യ മി​നി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി. അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള തോ​ട്ട​ക്കാ​ട്ടു​ക​ര മി​നി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യാ​ണ് പു​തി​യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​മു​ച്ച​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് കി​ഫ്‌​ബി 8.99 കോ​ടി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി.

    5.13 കോ​ടി​യാ​യി ആ​ദ്യം ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ അ​ട​ങ്ക​ൽ തു​ക പി​ന്നീ​ട് 8.08 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ട​ങ്ക​ൽ തു​ക 8.99 കോ​ടി​യാ​യി വീ​ണ്ടും പു​തു​ക്കി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഇം​പാ​ക്ട് കേ​ര​ള​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​വ്വ​ഹ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി. ആ​ലു​വ ജ​ന​റ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ മി​നി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​ഒ. ജോ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsaluvaeranakulam newsLatest News
    News Summary - aluva mini market
    Similar News
    Next Story
    X