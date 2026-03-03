Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 3 March 2026 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 11:29 AM IST

    അപകട ഡ്രൈവിങ്; സ്വകാര്യ ബസുകൾക്കെതിരെ നടപടി

    കൊച്ചി: അപകടകരമായ രീതിയില്‍ സര്‍വിസ് നടത്തിയ സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ്. ആര്‍.ടി.ഒ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റിന്‍റെ പ്രത്യേക സ്‌ക്വാഡാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. മൊബൈല്‍ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കുക, സമയക്രമം പാലിക്കാതെ സർവിസ് നടത്തുക, ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്താതിരിക്കുക, മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുക തുടങ്ങിയ നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമീഷന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് നടപടി. സര്‍വിസ് നടത്താതിരുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടികളെടുത്തതായും അയോഗ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ബസിന്റെ ഫിറ്റ്‌നസ് റദ്ദാക്കിയതായും 66 സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ക്ക് ചലാന്‍ നല്‍കിയതായും മോട്ടോര്‍വാഹന വകുപ്പ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് അറിയിച്ചു.

    TAGS:KochiPrivate Bus
    News Summary - Action against private buses for dangerous driving
