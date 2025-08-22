Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Aug 2025 2:20 PM IST
    date_range 22 Aug 2025 2:20 PM IST

    കൊലപാതകശ്രമക്കേസിൽ ഒളിവിൽപോയ പ്രതി പിടിയിൽ

    കൊലപാതകശ്രമക്കേസിൽ ഒളിവിൽപോയ പ്രതി പിടിയിൽ
    ലി​നി​ൽ​കു​മാ​ർ

    പ​ന​ങ്ങാ​ട്: കൊ​ല​പാ​ത​ക​ശ്ര​മ കേ​സി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ പ്ര​തി പ​ന​ങ്ങാ​ട് കി​ഴ​പ്പി​ള​ളി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ലി​നി​ൽ കു​മാ​റി​നെ (47) പ​ന​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 17ന് ​വൈ​കി​ട്ട് പ​ന​ങ്ങാ​ട് അ​രി​യ​ശ്ശേ​രി വീ​ട്ടി​ൽ ജി​ത്തു​​നെ (സ​നി​ത്ത് -34) ക​ത്തി​ക്ക് കു​ത്തി ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.

    സം​ഭ​വ ദി​വ​സം പ​ക​ൽ ലി​നി​ൽ കു​മാ​റി​ന്‍റെ മ​ക​നും കൂ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ റോ​ഡി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ബോ​ൾ സ​നി​ത്തി​ന്‍റെ മാ​താ​വി​ന്‍റെ ദേ​ഹ​ത്ത് കൊ​ണ്ട​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​മാ​യി. അ​ന്നേ ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഏ​ഴോ​ടെ ലി​നി​ലും സ​നി​ത്തു​മാ​യി വീ​ണ്ടും ത​ർ​ക്ക​മാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ പ്ര​തി ക​രു​തി​യി​രു​ന്ന ക​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് സ​നി​ത്തി​നെ കു​ത്തി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ പ്ര​തി​യെ കൊ​ല്ലം കു​ണ്ട​റ​യി​ലെ ലോ​ഡ്ജി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ന്‍റ് ചെ​യ്തു.

    News Summary - Absconding suspect in attempted murder case arrested
