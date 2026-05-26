Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightസ്കൂട്ടറിൽ...
    Kochi
    Posted On
    date_range 26 May 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 26 May 2026 1:23 PM IST

    സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു
    cancel
    camera_alt

    സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട നിലയിൽ

    കൂത്താട്ടുകുളം: യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. കോഴിപ്പിള്ളി-മൂവാറ്റുപുഴ റോഡിൽ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

    അപകടത്തിൽ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചുപേർക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 1.45ഓടെ കൂത്താട്ടുകുളം-മൂവാറ്റുപുഴ റോഡിൽ സർവിസ് നടത്തുന്ന മറിയം ബസ് കൂത്താട്ടുകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടന്നെത്തിയ സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ യുവാക്കൾ ബസിന് നേരെ എത്തുകയായിരുന്നു.

    ബസ് വെട്ടിച്ചുമാറ്റിയതിനാൽ, ബസിന്റെ പിൻഭാഗത്തായാണ് സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ചത്. സ്കൂട്ടറിന് മുകളിൽകൂടി ബസ് കയറി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരായ രണ്ട് യുവാക്കൾ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ബസ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചു നിന്നതിനാൽ മറിഞ്ഞില്ല. സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ മതിൽക്കെട്ടും തകർന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochilocalnewsAccidents
    News Summary - A private bus met with an accident after swerving to avoid hitting a scooter
    Similar News
    Next Story
    X