Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKochichevron_rightആറ് വർഷം 85 ഡങ്കിപ്പനി...
    Kochi
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 12:39 PM IST

    ആറ് വർഷം 85 ഡങ്കിപ്പനി മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    സ്ഥിരീകരിക്കാത്തവ വേറെയും
    ആറ് വർഷം 85 ഡങ്കിപ്പനി മരണം
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത് 85 പേ​ർ​ക്ക്. 2020 മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് ഈ ​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം മ​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്​ 2023ലാ​ണ്. 27 പേ​ർ​ക്ക് ഇ​തേ വ​ർ​ഷം ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി മൂ​ലം ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്ന് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ​രേ​ഖ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തി​ന​കം 10 പേ​ർ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ രാ​ജു വാ​ഴ​ക്കാ​ല​യു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക്കു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് കൊ​തു​കു​ജ​ന്യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​തും എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. ആ​റു വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട 15 പേ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. 2023, 2025 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​രോ മ​ലേ​റി​യ മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ജി​ല്ല​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​റ്റ​ദി​വ​സം 13 കേ​സു​ക​ൾ

    ജി​ല്ല​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ ഡെ​ങ്കി​പ്പ​നി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത് 27 പേ​ർ​ക്കാ​ണ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന്​ ​മാ​ത്രം 13 പേ​ർ​ക്ക് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും 12 പേ​ർ​ക്ക് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര, ത​മ്മ​നം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ന്ന്​ കേ​സു​ക​ൾ വീ​ത​വും ചി​റ്റാ​റ്റു​ക​ര, കാ​ല​ടി, ക​രു​മാ​ല്ലൂ​ർ, കീ​ഴ്​​മാ​ട്, കോ​ട​നാ​ട്, കു​മാ​ര​പു​രം, മു​ന​മ്പം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​രോ കേ​സു​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​ര​ണ്ടി​ട​ത്ത്​ രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു, 15 പേ​ർ​ക്ക് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. 29ന് ​സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത് മ​ല​യി​ടം​തു​രു​ത്ത്, കാ​ക്ക​നാ​ട്, തു​റ​വൂ​ർ, മ​ങ്ങാ​ട്ടു​മു​ക്ക്, ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി, അ​ങ്ക​മാ​ലി, ഒ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് രോ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​ന്നേ ദി​വ​സം 26 പേ​ർ​ക്ക് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    ചി​ക്ക​ൻ​പോ​ക്സും പ​ട​രു​ന്നു

    ചി​ക്ക​ൻ​പോ​ക്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ളും വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് 13 ​പേ​ർ​ക്ക് ചി​ക്ക​ൻ​പോ​ക്സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​യും നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് ഹെ​പ്പ​റ്റൈ​റ്റി​സ് എ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് എ​ലി​പ്പ​നി​യും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തൊ​ട്ടു​ത​ലേ​ദി​വ​സം 12 പേ​ർ​ക്ക് ചി​ക്ക​ൻ​പോ​ക്സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് ഹെ​പ്പ​റ്റൈ​റ്റി​സും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiDeathsdenguemedical news
    News Summary - 85 dengue deaths in six years.
    Similar News
    Next Story
    X