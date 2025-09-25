Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    Posted On
    25 Sept 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    25 Sept 2025 1:44 PM IST

    കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​ൻ   

    2017 ജൂ​ൺ 17ന് ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ നി​ര​വ​ധി നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ട് എ​ട്ടാം പി​റ​ന്നാ​ളും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം കൊ​ച്ചി​യു​ടെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ​യാ​കെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത സം​സ്കാ​ര​ത്തെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യി മെ​ട്രോ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ട്രാ​ഫി​ക്ക് കു​രു​ക്കി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട് വീ​ർ​പ്പു​മു​ട്ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ഗ​യാ​ത്ര സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​നു​ബ​ന്ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കാ​ൻ മെ​ട്രോ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യെ​ത്തി വ​ഴി​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മെ​ട്രോ വ​ലി​യ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്നു. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ, തൈ​ക്കൂ​ടം, ആ​ലു​വ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങി​ൽ വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി മെ​ട്രോ​യി​ൽ ക‍യ​റി​യാ​ൽ സു​ഗ​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ എ​വി​ടേ​ക്കും വേ​ഗ​ത്തി​ലെ​ത്താം. വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ മെ​ട്രോ ഫീ​ഡ​ർ ബ​സു​ക​ളും ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​ക​ളും സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും മെ​ട്രോ ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​പ്ര​ദ​മാ​യി.


    കോ​ട്ട​യം, ആ​ല​പ്പു​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ കൊ​ച്ചി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് തൈ​ക്കൂ​ടം, വൈ​റ്റി​ല തു​ട​ങ്ങി​യ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​യ​റി ആ​ലു​വ​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാം. ശേ​ഷം ഫീ​ഡ​ർ ബ​സി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യാം. അ​തേ​സ​മ​യം വാ​ഹ​ന​പ്പെ​രു​പ്പം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ കു​രു​ക്കി​ൽ നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തെ ക​ര ക​യ​റ്റി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യം. കോ​വി​ഡാ​ന​ന്ത​രം പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ലാ​ഭം; വി​ജ​യ​ഭേ​രി

    ചു​രു​ങ്ങി​യ വ​ര്‍ഷം​കൊ​ണ്ട് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ലാ​ഭം നേ​ടി​യ കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ മ​റ്റ് മെ​ട്രോ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ലാ​ഭം നേ​ടി​യാ​ണ് മു​ന്നേ​റ്റം. 2024-’25ൽ 33.34 ​കോ​ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ലാ​ഭ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. പ്ര​തി​മാ​സ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ്‌ നേ​ട്ട​മാ​ണ് കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 34,10,250 യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തി​ൽ മെ​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്‌​ത​ത്‌.


    2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 2,38,34,180 യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ മെ​ട്രോ​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 3.5 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ര്‍ഷം 3.65 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക്ക​വാ​റും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​പ്പേ​ര്‍ മെ​ട്രോ​യി​ല്‍ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് കൊ​ച്ചി​യു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണ്.

    മി​ക​ച്ച സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍, വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, മി​ക​വു​റ്റ സേ​വ​നം, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മി​ക​ച്ച സ​മീ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മെ​ട്രോ​യി​ലേ​ക്ക്‌ യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.


