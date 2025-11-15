Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    15 Nov 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 1:35 PM IST

    എസ്​.ഐ.ആർ: വിതരണം ചെയ്തത് 19.33 ലക്ഷം ഫോമുകൾ

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യാ​റി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് മുപ്പതോ​ളം കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്​
    എസ്​.ഐ.ആർ: വിതരണം ചെയ്തത് 19.33 ലക്ഷം ഫോമുകൾ
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ (എ​സ്.​ഐ. ആ​ർ) ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ട്​ വ​രെ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ 19,33,313 എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഫോ​മു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത് കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​ണ്: 161673 എ​ണ്ണം (85.14 ശ​ത​മാ​നം). പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, അ​ങ്ക​മാ​ലി, വൈ​പ്പി​ൻ, മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ത​ര​ണം 80 ശ​ത​മാ​നം പി​ന്നി​ട്ടു. ആ​കെ 2325 ബി.​എ​ൽ.​ഒ (ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ) മാ​രെ​യാ​ണ് ഫോം ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രും ബി.​എ​ൽ.​ഒ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ​മാ​രും മ​റ്റു ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ഗ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ റ​സി​ഡ​ന്റ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും ഫ്ലാ​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം വി​ളി​ക്കും. ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ഫോം ​ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് ബി.​എ​ൽ.​ഒ മാ​രെ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ഫോം ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. വാ​ർ​ത്താ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ള​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സു​നി​ൽ മാ​ത്യു, വി.​ഇ. അ​ബ്ബാ​സ്, കെ. ​മ​നോ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

