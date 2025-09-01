Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 12:24 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 12:24 AM IST

    പച്ചത്തുരുത്താകുന്നു നാട്

    • ജി​ല്ല​യി​ല്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത് 24.8 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​യി 148 പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ൾ
    green island
    വാ​ള​കം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​രി​പ്പ​ച്ചി​റ പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത്

    കൊ​ച്ചി: പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ചെ​റി​യ വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് വ്യ​വ​സാ​യ ജി​ല്ല​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ​ച്ച​പ്പി​ലൂ​ടെ ജീ​വ​വാ​യു പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് ഹ​രി​ത കേ​ര​ള മി​ഷ​ന്‍. ജി​ല്ല​യി​ലെ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​ലും കാ​ടി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യെ ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ക്കും വി​ധം പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ള്‍ പ​ട​ര്‍ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    മാ​ലി​ന്യ സം​സ്‌​ക​ര​ണം, ജ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണം, കൃ​ഷി എ​ന്നീ മൂ​ന്നു മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ന​വീ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടാ​ണ് പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ള്‍. നി​ല​വി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 1141.71 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​യി 3302 പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ളും ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 24.8 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​യി 148 പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ളും നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൊ​ച്ചി കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​നി​ല്‍ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 4.18 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​യി 32 പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ത​രി​ശാ​യ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി ത​ന​താ​യ വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​മാ​യ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി സ്വാ​ഭാ​വി​ക വ​ന​മാ​തൃ​ക​ക​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ത്താ​ണ് ഓ​രോ സ്ഥ​ല​വും മാ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചെ​റു​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ

    വി​ദേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ള്‍, അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ്ലാ​വ്, ഈ​ട്ടി, വേ​ങ്ങ, ആ​ഞ്ഞി​ലി, മാ​വ്, കു​ടം​പു​ളി തു​ട​ങ്ങി ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ളും വ​ള്ളി​ച്ചെ​ടി​ക​ളും ചെ​റു​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തി​ല്‍ പ്രാ​മു​ഖ്യം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍, കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ്, മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി ദേ​ശീ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി, അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി ന​ഗ​ര തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി, വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത് സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ​ഗ്​​ധ​ര്‍, വ​ന​വ​ത്ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​ര്‍, കൃ​ഷി വി​ദ​ഗ്​​ധ​ര്‍, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ജി​ല്ല​ത​ല സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​മി​തി​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. തൈ​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍, വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത് നി​ര്‍മി​തി​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​സ​മി​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു​കോ​ടി വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ

    ഹ​രി​ത കേ​ര​ള മി​ഷ​ന്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു വേ​റി​ട്ട ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ഒ​രു​കോ​ടി വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ള്‍ ന​ടു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി ദി​ന​മാ​യ ജൂ​ൺ അ​ഞ്ച് മു​ത​ല്‍ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ‘ഒ​രു തൈ ​ന​ടാം’ വൃ​ക്ഷ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്‍. കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ട​നീ​ളം ഒ​രു​കോ​ടി വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ളും ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 5,92,050 തൈ​ക​ളും കൈ​മാ​റ്റം ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ഹ​രി​ത കേ​ര​ള മി​ഷ​ന്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 4,13,327 തൈ​ക​ളാ​ണ് കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത​ത്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ത​ണ​ൽ ഒ​രു​ക്കം, സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ച​ങ്ങാ​തി​ക്ക് ഒ​രു തൈ ​എ​ന്നീ കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ തൈ​ക​ൾ കൈ​മാ​റാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​ത്.

    ജ​ല​മാ​ണ് ജീ​വ​ൻ

    സു​ര​ക്ഷി​ത ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത​യും ജ​ല​ജ​ന്യ രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഹ​രി​ത​കേ​ര​ളം മി​ഷ​ന്‍ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ജ​ല​മാ​ണ് ജീ​വ​ന്‍ എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ തീ​വ്ര ക​ര്‍മ​പ​രി​പാ​ടി​യും ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ്, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ്, ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ക​ര്‍മ​പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ശ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍, കു​ടും​ബ​ശ്രീ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, ഹ​രി​ത​ക​ര്‍മ​സേ​ന, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍, സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍, സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ജ​ന​കീ​യ ക​ര്‍മ​പ​രി​പാ​ടി​യാ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കി​ണ​റു​ക​ളി​ൽ ക്ലോ​റി​നേ​ഷ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജില്ലയിൽ മികച്ചത്​ കരിപ്പച്ചിറ

    മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ: വാ​ള​കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ക​രി​പ്പ​ച്ചി​റ ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഹ​രി​ത​കേ​ര​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ 140ഓ​ളം പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്തു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. വി​ദ​ഗ്‌​ധ സ​മി​തി​യാ​ണ്​ വാ​ള​കം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ച​യാ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ലെ ക​രി​പ്പ​ച്ചി​റ പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച പ​ച്ച​ത്തു​രു​ത്താ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​രേ​ക്ക​റോ​ളം വ​രു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഭൂ​മി​യാ​യ ക​രി​പ്പാ​ച്ചി​റ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ അ​ധി​നി​വേ​ശ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, ച​ന്ദ​നം, ര​ക്ത​ച​ന്ദ​നം, ഈ​ട്ടി, ആ​ര്യ​വേ​പ്പ്, നെ​ല്ലി, പ്ലാ​വ്, മാ​വ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു​പ​രി​പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

