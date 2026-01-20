Begin typing your search above and press return to search.
    Kochi
    date_range 20 Jan 2026 11:01 AM IST
    14 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ; കൊച്ചി മെട്രോ ഫീഡർ ബസ് സർവിസിന് ഒരു വയസ്സ്​

    14 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ; കൊച്ചി മെട്രോ ഫീഡർ ബസ് സർവിസിന് ഒരു വയസ്സ്​
    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ റെ​യി​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്റെ (കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ) വൈ​ദ്യു​തി ഫീ​ഡ​ർ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് മെ​ട്രോ ക​ണ​ക്ടി​ന് ഒ​രു വ​യ​സ്. കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യി​ലേ​ക്കും വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യി​ലേ​ക്കും ലാ​സ്റ്റ് മൈ​ൽ ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് ന​ഗ​ര ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഒ​ഴി​ച്ചു​കൂ​ടാ​ന​വാ​ത്ത സേ​വ​ന​മാ​യി ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    2025 ജ​നു​വ​രി 15-ന് ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട അ​ർ​ബ​ൻ ഫീ​ഡ​ർ സ​ർ​വി​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ജ​നു​വ​രി 16-നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. മെ​ട്രോ റെ​യി​ലും വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യും പൂ​ർ​ണ ശേ​ഷി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്ന ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി ഗ്യാ​പ് നി​ക​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത​ത്.​കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ സേ​വ​നം, സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം, സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഫീ​ഡ​ർ ബ​സ് മി​ക​ച്ച ബ​ദ​ൽ റോ​ഡ് ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല​യാ​യി വ​ള​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഫ്ര​ഞ്ച് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ എ.​എ​ഫ്.​ഡി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.ആ​ദ്യ വ​ർ​ഷം ത​ന്നെ ആ​റ് പ്ര​ധാ​ന റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലാ​യി സ​ർ​വി​സ് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യും 15 വൈ​ദ്യു​തി ബ​സു​ക​ൾ, ഏ​ഴ് ചാ​ർ​ജി​ങ് യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ, ഒ​രു ഡി​പ്പോ എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങി​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി ഫീ​ഡ​ർ ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് വ​ള​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​തി​ദി​നം ശ​രാ​ശ​രി 2,300 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​സം​വി​ധാ​നം, ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം ഏ​ഴ്​ ല​ക്ഷം കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പി​ന്നി​ട്ടു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 14 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് ഫീ​ഡ​ർ ബ​സ് സ​ർ​വി​സി​ന്റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ​ത്. ആ​ലു​വ-​സി​യാ​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് റൂ​ട്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, ക​ട​വ​ന്ത്ര-​പ​ന​മ്പി​ള്ളി ന​ഗ​ർ, ഹൈ​ക്കോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ റൂ​ട്ടു​ക​ളും മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​തെ​ന്ന്​ കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലോ​ക്നാ​ഥ് ബെ​ഹ്റ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Kochi Metro, bus service, Kochi Metro Feeder
    News Summary - 14 lakh passengers; Kochi Metro feeder bus service completes one year
