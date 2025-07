മയക്കുമരുന്ന്; ​പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 125 കുട്ടികൾക്കെതിരെ കേസുണ്ടെന്ന്​ സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗ​വും മ​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത 125 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. എ​റ​ണാ​കു​ള​മാ​ണ്​ എം.​ഡി.​എം.​എ​യും ക​ഞ്ചാ​വു​മ​ട​ക്കം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട്​ 18 വ​യ​സി​ൽ താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ള്ള ജി​ല്ല. 56 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ കേ​സു​ള്ള​ത്. 18 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള​ള 21 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലും കേ​സു​ണ്ട്. 2015 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ സ്റ്റേ​റ്റ് ക്രൈം ​റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്​​സ്​ ബ്യൂ​റോ​യു​ടെ ക​ണ​ക്കാ​ണ്​ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി തു​ട​ങ്ങാ​മെ​ന്ന്​ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി അ​ടു​ത്ത ത​വ​ണ കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഹാ​ജ​രാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​നും ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ​ബെ​ഞ്ച്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗം ത​ട​യാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം മ​യ​ക്കു മ​രു​ന്നി​ന് അ​ടി​മ​ക​ളാ​യ 341 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ജ​ന​മൈ​ത്രി സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. 112 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഹ​രി വി​മു​ക്ത ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യു​ള്ള ല​ഹ​രി വി​മു​ക്ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ 478 കു​ട്ടി​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ 2015ൽ 1,430 ​മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളും 15,973 അ​ബ്കാ​രി കേ​സു​ക​ളു​മാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. 2024ൽ ​ഇ​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം 8,160 ഉം 19,419 ​ഉം ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ഠ​ന​മു​ണ്ടെ​​ങ്കി​ലേ പ്ര​തി​രോ​ധം സാ​ധ്യ​മാ​കു​വെ​ന്ന് കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​യ​ക്കു മ​രു​ന്ന്​ കേ​സു​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ലാ​ബി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ കി​ട്ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ എ​ത്ര കേ​സു​ക​ൾ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​തെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​റും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണം. പോ​ക്സോ കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ത്ത​ത്​ പോ​ക്സോ കേ​സു​ക​ളി​ലെ വി​ചാ​ര​ണ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന കെ​ൽ​സ​യു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. Show Full Article

