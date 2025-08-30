Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kochi
    Kochi
    Posted On
    30 Aug 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    30 Aug 2025 1:45 PM IST

    കായലും കടലും കാണാൻ പോയാലോ...

    വിനോദയാത്രക്ക്​ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്‍റെ ഇന്ദ്ര എ.സി ബോട്ട്​
    കായലും കടലും കാണാൻ പോയാലോ...
    ഇ​ന്ദ്ര സോ​ളാ​ർ ബോ​ട്ട്​      

    കൊ​ച്ചി: ഓ​ണ​പ്പ​രീ​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​വ​ധി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ചെ​റി​യൊ​രു യാ​ത്ര പോ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണോ. എ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഓ​ഫ​റൊ​രു​ക്കി കാ​ത്തി​രി​പ്പു​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്. ഇ​ന്ദ്ര സോ​ളാ​ർ ബോ​ട്ടി​ൽ പാ​തി​നി​ര​ക്കി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട് മ​റൈ​ൻ​ഡ്രൈ​വ്, ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി, വ​ല്ലാ​ർ​പാ​ടം ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ, കാ​ള​മു​ക്ക്, അ​ഴി​മു​ഖം, ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി, വി​ലി​ങ്ട​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡ്, മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് എ.​സി ബോ​ട്ടി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നാ​കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക​ത. 300 രൂ​പ​യാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ഈ ​യാ​ത്ര​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​കു​തി​നി​ര​ക്കി​ൽ യാ​ത്ര സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ 11 വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ക്കു​ക. അ​ഞ്ചു​വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര സൗ​ജ​ന്യ​വു​മാ​ണ്. 31 മു​ത​ൽ ഇ​ള​വോ​ടു​കൂ​ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​കും. രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ ഒ​രു​മ​ണി വ​രെ, വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വീ​ത​മാ​ണ് സ​ർ​വി​സ്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തി​യാ​ൽ ബോ​ട്ട് യാ​ത്ര ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​ണ്. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടും ഫോ​ൺ മു​ഖേ​ന 9400050351 ന​മ്പ​റി​ലും ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​കും.

    സാ​ഗ​ര​റാ​ണി​യും നെ​ഫ​ർ​റ്റി​റ്റി​യും

    അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള ഷി​പ്പി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ് നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡി​ന്‍റെ (കെ.​എ​സ്.​ഐ.​എ​ൻ.​സി) സാ​ഗ​ര​റാ​ണി​യും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ രാ​വി​ലെ 8.30, 11, ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30, വൈ​കീ​ട്ട് 5.30 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ളു​ന്ന യാ​ത്ര​ക​ളാ​ണ് സാ​ഗ​ര റാ​ണി​യു​ടേ​ത്.

    ഏ​ഴു​മു​ത​ൽ 10 വ​രെ കി.​മീ. ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ. ചാ​യ​യും സ്നാ​ക്സും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മൊ​ക്കെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് യാ​ത്ര. 600 രൂ​പ​യാ​ണ് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ പ​ത്ത് വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​കു​തി​നി​ര​ക്ക് മ​തി​യാ​കും. അ​ഞ്ച് വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് യാ​ത്ര സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    കാ​യ​ൽ, ക​ട​ൽ​കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് നെ​ഫ​ർ​റ്റി​റ്റി ക​പ്പ​ലി​ൽ നാ​ലു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ ആ​ഡം​ബ​ര യാ​ത്ര ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് മു​ത​ലു​ണ്ട്. ബോ​ൾ​ഗാ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്ക് തി​ങ്ക​ൾ മു​ത​ൽ വെ​ള്ളി വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് 2000 രൂ​പ​യാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ പ​ത്ത് വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 200 രൂ​പ​യും.

    വൈ​കീ​ട്ടാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 2400, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 500 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​ണ്. അ​വ​ധി, വീ​ക്കെ​ൻ​ഡ് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള ട്രി​പ്പി​ന് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 2400, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 800 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും വൈ​കീ​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്ക് മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 2700, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 800 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​മാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജു​ക​ള​ട​ക്കം സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. ഫോ​ൺ: 9846211143.

    വാ​ട്ട​ർ മെ​ട്രോ​യോ​ട് പ്രി​യ​മേ​റെ

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത സ​ർ​വി​സാ​യി ഇ​തി​ന​കം മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ജ​ല​മെ​ട്രോ. ഓ​രോ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ട്ട​ർ​മെ​ട്രോ​യി​ൽ കാ​യ​ൽ​കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് കൂ​ടി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഇ​നി​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഹൈ​കോ​ർ​ട്ട്-​മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി റൂ​ട്ടി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
