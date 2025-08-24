Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalamassery
    Posted On
    24 Aug 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:21 AM IST

    ചികിത്സയിലിരുന്ന മോഷണക്കേസ് പ്രതി ചാടി; മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടികൂടി

    ചികിത്സയിലിരുന്ന മോഷണക്കേസ് പ്രതി ചാടി; മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടികൂടി
    അ​സ​ദു​ള്ള

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ഗ​വ: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രു​ന്ന മോ​ഷ​ണ കേ​സ് പ്ര​തി പൊ​ലീ​സി​നെ വെ​ട്ടി​ച്ച് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന​കം സ​മീ​പ​ത്തെ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും പി​ടി​കൂ​ടി. ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മു​മ്പ് തൃ​ക്കാ​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി അ​സ​ദു​ള്ള​യാ​ണ്​ (25) ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്​. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 1.15 ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നാ​ലാം നി​ല​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ളെ സ്കാ​നി​ങ്ങി​നാ​യി ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ഒ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് സ​മ്മ​ത​പ​ത്രം ഒ​പ്പി​ടാ​ൻ നീ​ങ്ങി​യ സ​മ​യം ഇ​യാ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി ഓ​ടി. ഒ​ന്നാം നി​ല​യു​ടെ പ​ടി​ക​ൾ ക​യ​റി തു​റ​ന്ന ഭാ​ഗം വ​ഴി പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി ആ​ശു​പ​ത്രി മ​തി​ൽ കെ​ട്ടി​ന് പു​റ​ത്ത് ക​ട​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ പൊ​ലീ​സും ആ​ശു​​പ​ത്രി സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​നൊ​ടു​വി​ൽ ക​ങ്ങ​ര​പ്പ​ടി റോ​ഡി​ന് സ​മീ​പം കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും 3.45ഓ​ടെ പി​ടി കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Kerala PoliceTheft Accuseundergoing treatmentEscaped suspect
    News Summary - Theft suspect who was undergoing treatment escapes; caught within hours
