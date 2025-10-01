Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kalamassery
    Kalamassery
    Posted On
    1 Oct 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 12:53 PM IST

    പുകയും ദുർഗന്ധവും; പൊറുതിമുട്ടി ഏലൂർ ജനത

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം അ​ക​ലെ​യെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ
    പുകയും ദുർഗന്ധവും; പൊറുതിമുട്ടി ഏലൂർ ജനത
    പെ​രി​യാ​റി​ന് സ​മീ​പം എ​ട​യാ​ർ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: എ​ട​യാ​ർ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പു​ക​യും ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും മൂ​ലം പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി ഏ​ലൂ​ർ ജ​ന​ത. സ​ന്ധ്യ​യാ​യാ​ൽ വീ​ടി​ന​ക​ത്തു​പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. പാ​താ​ളം മു​ത​ൽ ഏ​ലൂ​ർ വെ​ട്ടു​ക​ട​വ് വ​രെ​യു​ള്ള ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദു​രി​തം ഏ​റെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​കും ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും പു​ക​യും. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഈ ​അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ഇ​ന്നും അ​ക​ലെ​യെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി.

    പു​ക​യും ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും പാ​താ​ളം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന ജീ​വി​തം ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​വി​ട​ത്തു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ടി​നു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രും പ​റ​യു​ന്നു. പാ​താ​ളം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മാ​റി​ത്താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ചേ​ർ​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു. ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ടി​ന്റെ ജ​ന​ലു​ക​ളും വാ​തി​ലു​ക​ളും അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    പു​ക​യും ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും കാരണം ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണെ​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ണ-​പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ൽ (പി.​സി.​ബി) പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞു മ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന്​ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും സ​മ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ മെ​ന​ക്കെ​ടു​ന്നി​ല്ല.

    വാ​യു മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലാ​ത്ത എ​ട​യാ​ർ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ നാ​ല് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ മു​മ്പ് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഏ​ലൂ​രി​ലെ​ത്തി ബ​യോ ഫി​ൽ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ചി​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്കും ബാ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ എ.​ഡി. സു​ജി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

