Madhyamam
    Kalamassery
    Posted On
    9 Sept 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    9 Sept 2025 11:44 AM IST

    മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ സർവിസ്​ റോഡ്​ അടക്കുന്നു യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം

    മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ സർവിസ്​ റോഡ്​ അടക്കുന്നു യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം
    ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന് അ​ടി​യി​ലെ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് അ​ട​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ബൈ​പാ​സ് ക​വ​ല​യി​ലെ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ടോ​ൾ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ആ​ലു​വ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ബൈ​പാ​സ് ക​വ​ല​യി​ലെ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പു​ക്കാ​ട്ടു​പ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ വ​രു​ന്ന കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​വ​ഴി തി​രി​ഞ്ഞാ​ണ് ആ​ലു​വ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു ത​ട​സ്സ​വും ഉ​ണ്ടാ​കാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്തി​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ല്ലാ​തെ രാ​ത്രി​യി​ൽ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡ് അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് വി​ന​യാ​വു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ നീ​ണ്ട​നി​ര ത​ന്നെ രാ​ത്രി​യി​ൽ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. എ​ന്നാ​ൽ, റോ​ഡ് അ​ട​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ബൈ​പാ​സി​ലൂ​ടെ ചു​റ്റി കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ തി​രി​ഞ്ഞു​വേ​ണം ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി വ​ഴി ആ​ലു​വ റോ​ഡി​ലേ​ക്കെ​ത്താ​ൻ. അ​റി​യാ​തെ എ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ദു​രി​ത​വും ഇ​ന്ധ​ന ന​ഷ്ട​വും സ​മ​യ ന​ഷ്ട​വും ഒ​രു​പോ​ലെ വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

