Madhyamam
    12 Jan 2026 9:10 AM IST
    12 Jan 2026 9:10 AM IST

    മീഡിയനിലെ കടലാസ് മുൾച്ചെടികൾ; വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രികർക്കും ഭീഷണിയാകുന്നു

    തൂ​ണു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മീ​ഡി​യ​നി​ൽ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്
    മീഡിയനിലെ കടലാസ് മുൾച്ചെടികൾ; വാഹനങ്ങൾക്കും യാത്രികർക്കും ഭീഷണിയാകുന്നു
    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ മീ​ഡി​യ​നി​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മു​ൾച്ചെ​ടി​ക​ൾ

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ മീ​ഡി​യ​നി​ൽ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ക​ട​ലാ​സ് മു​ൾ​ചെ​ടി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു. മെ​ട്രോ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ തൂ​ണു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മീ​ഡി​യ​നി​ൽ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ചെ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മു​ത​ൽ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി വ​രെ​യാ​ണ് റോ​ഡി​ന് മ​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി ചെ​ടി​ക​ൾ വെ​ച്ചു പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വ വ​ള​ർ​ന്ന് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചെ​ടി​ക​ളി​ലെ മു​ള്ളു​ക​ൾ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് ഏ​റെ ഉ​പ​ദ്ര​വം. ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ മു​ട്ടു​മ്പോ​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് വ​ള​ർ​ന്ന് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ചേ​ർ​ന്ന് പോ​കു​ന്ന കാ​റു​ക​ളി​ൽ പോ​റ​ൽ വീ​ണ് വ​ര​ക​ൾ വീ​ഴു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യും ഉ​ണ്ട്. കാ​ഴ്ച​ക്ക് ഭം​ഗി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണോ​യെ​ന്ന ആ​ലോ​ച​ന​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ സ​മ​യാ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ല​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    News Summary - Paper thistles in the median; pose a threat to vehicles and pedestrians
