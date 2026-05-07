Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKalamasserychevron_rightലോറിയിൽനിന്ന്...
    Kalamassery
    Posted On
    date_range 7 May 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 7 May 2026 1:23 PM IST

    ലോറിയിൽനിന്ന് ഇരുമ്പുകമ്പി റോഡിലേക്ക് വീണു; കാൽനടക്കാർ തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു

    text_fields
    bookmark_border
    ലോറിയിൽനിന്ന് ഇരുമ്പുകമ്പി റോഡിലേക്ക് വീണു; കാൽനടക്കാർ തലനാരിഴക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു
    cancel
    camera_alt

    എം.​ടി ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ ​ട്രെ​യി​ല​റി​ന്‍റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ക്കു​റ്റി ത​ക​ർ​ന്ന്​ ഇ​രു​മ്പ് ക​മ്പി റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ​നി​ല​യി​ൽ

    കളമശ്ശേരി: ട്രെയിലറിൽനിന്ന് നീളമേറിയ ഇരുമ്പ് കമ്പി റോഡിലേക്ക് വീണു. കാൽനടക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്. കളമശ്ശേരി എച്ച്.എം.ടി ജംഗ്ഷനിൽ വൈകിട്ട് 4.45ഓടെയാണ് സംഭവം. കളമശ്ശേരി റെയിൽവേ യാഡിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ്കമ്പി ട്രെയിലർ ലോറിയിൽ കയറ്റിവരവെ പിന്നിൽ താങ്ങിനിറുത്തിയിരുന്ന ഒരുഭാഗത്തെ ഇരുമ്പ് കുറ്റി ഒടിഞ്ഞതോടെ പാതി ലോറിയിലും റോഡിലേക്കുമായി വീഴുകയായിരുന്നു.

    ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കാൽനടക്കാരായ രണ്ടുപേർ സമീപത്തെ കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഏറെ തിരക്കേറിയ റോഡിൽ അപകടസമയത്ത് ചെറുവാഹനങ്ങൾ സമീപത്ത് ഇല്ലാതിരുന്നതും രക്ഷയായി. ക്രെയിൻ എത്തിച്ച് കമ്പി റോഡരികിലേക്ക് മാറ്റി ഗതാഗതതടസ്സം ഒഴിവാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pedestriansLatest Newsiron wire
    News Summary - Iron wire falls from lorry onto road; pedestrians barely escape
    Similar News
    Next Story
    X