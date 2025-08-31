Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKalamasserychevron_rightവി.പി. മരക്കാർ റോഡിൽ...
    Kalamassery
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 10:24 AM IST

    വി.പി. മരക്കാർ റോഡിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ്; പൊറുതിമുട്ടി നാട്ടുകാർ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ടോ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്കുള്ള എ​ളു​പ്പവ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​റോ​ഡ്
    വി.പി. മരക്കാർ റോഡിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ്; പൊറുതിമുട്ടി നാട്ടുകാർ
    cancel
    camera_alt

    വി.​പി. മ​ര​ക്കാ​ർ റോ​ഡി​ൽ അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട

    ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​നങ്ങൾ

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ളു​പ്പ മാ​ർ​ഗ​മാ​യ വി.​പി. മ​ര​ക്കാ​ർ റോ​ഡി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ മൂ​ല​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തക്കു​രു​ക്കി​ൽ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ടോ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വ​ട്ടേ​ക്കു​ന്നം ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് വ​ഴി ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നു​ള്ള എ​ളു​പ്പ വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​റോ​ഡ്. ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യേ​റി​യ വ​ട്ടേ​ക്കു​ന്നം മു​ട്ടാ​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​ക്കു​ള്ള ഏ​ക വ​ഴി​യും ഇ​താ​ണ്. ര​ണ്ട്​ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യി പോ​കു​ന്ന റോ​ഡാ​യ​തി​നാ​ൽ നി​ര​വ​ധി ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ളു​പ്പ​വ​ഴി തേ​ടി ഇ​തി​ലെ പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട് സി​നി​മ തി​യറ്റ​ർ, ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ൾ, ചെ​റു​കി​ട സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ജ്വ​ല്ല​റി, അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ, ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​യാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കൈ​യേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലു​മാ​ണ് നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. സി​നി​മ തി​യേ​റ്റ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ൽ​ന​ട പോ​ലും അ​സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ര​ക്ക്. ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലെ അ​ന​ധി​കൃ​ത പാ​ർ​ക്കിം​ഗ് നി​രോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഏ​ക പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kalamasseryRoad BlockIllegal Parking
    News Summary - Illegal parking on V.P. Marakkar Road; Locals face difficulties
    Similar News
    Next Story
    X