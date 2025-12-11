Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKalamasserychevron_rightഹൈഡ്രോപോണിക് ട്രേ...
    Kalamassery
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 11:43 AM IST

    ഹൈഡ്രോപോണിക് ട്രേ വികസിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൈഡ്രോപോണിക് ട്രേ വികസിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കി​ൻ​ഫ്ര ഹൈ​ടെ​ക് പാ​ർ​ക്കി​ലെ മേ​ക്ക​ർ വി​ല്ലേ​ജും കൊ​ച്ചി

    ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക് ട്രേ

    Listen to this Article

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ കൃ​ഷി​ക്ക്​ അ​നു​​യോ​ജ്യ​മാ​യ ‘മോ​ഡു​ലാ​ർ ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക് ട്രേ’ ​കി​ൻ​ഫ്ര ഹൈ​ടെ​ക് പാ​ർ​ക്കി​ലെ മേ​ക്ക​ർ വി​ല്ലേ​ജും കൊ​ച്ചി ശാ​സ്ത്ര സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റും എ​ക്സ്ബോ​സോ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ പി. ​പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​റും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ഓ​രോ ട്രേ​യി​ലും ഒ​മ്പ​ത് ചെ​ടി​വ​രെ വ​ള​ർ​ത്താ​നാ​വും. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്വ​യം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​ട്രി​യ​ന്റ് റി​സ​ർ​വോ​യ​ർ വ​ഴി പു​റം ടാ​ങ്കു​ക​ളോ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ പൈ​പ്പി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പോ​ഷ​ക​പ്ര​വാ​ഹം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കും ന​ഗ​ര കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ചെ​റി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള നി​യ​ന്ത്രി​ത പ​രി​സ്ഥി​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsHydroponics
    News Summary - Hydroponic tray developed
    Similar News
    Next Story
    X