    Kalamassery
    Kalamassery
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 12:37 PM IST

    അമിത ശബ്ദം;എയർ ഹോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

    air horn
    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഹോ​ണു​ക​ൾ

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മി​ത ശ​ബ്ദം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന എ​യ​ർ ഹോ​ണു​ക​ൾ മോ​​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ വ​ല്ലാ​ർ​പാ​ടം പാ​ത​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഹോ​ണു​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്‍റെ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​യി ജി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മാ​ത്രം 20ഓ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഹോ​ൺ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ആ​ദ്യ ദി​വ​സം 30 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​റ് പൈ​പ്പു​ക​ൾ വ​രെ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് അ​മി​ത ശ​ബ്ദം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് വ​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ച​ര​ക്കു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഹോ​ണു​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ അ​ധി​ക​വും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് 2000 രൂ​പ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തി​യ​താ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​റ്റം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ 10,000 രൂ​പ വ​രെ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത ഹോ​ണു​ക​ൾ പി​ന്നീ​ട് ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Motor Vehicle DepartmentErnakulam Newsair hornExcessive Noise
    News Summary - Excessive noise; Motor Vehicle Department seizes air horns
