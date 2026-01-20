Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 10:08 AM IST

    ‘ഡോ. എം. ലീലാവതി അഭിമാനത്തിന്‍റെ വലിയ ചിഹ്നം’

    ‘ഡോ. എം. ലീലാവതി അഭിമാനത്തിന്‍റെ വലിയ ചിഹ്നം’
    കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​നി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശ​നി സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​രം എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി പ്ര​ഫ. എം. ​ലീ​ലാ​വ​തി​ക്ക് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ഡോ. ​എം. ലീ​ലാ​വ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​കെ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ലി​യ ചി​ഹ്ന​മാ​ണെ​ന്ന് ലോ​ക്സ​ഭ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി. ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ പ്ര​ഫ. എം. ​ലീ​ലാ​വ​തി​ക്ക്​ പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശി​നി സാ​ഹി​ത്യ പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. 98 വ​യ​സ്സു​ള്ള ടീ​ച്ച​ർ പു​ല​ർ​ച്ച മൂ​ന്നി​ന്​ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് എ​ഴു​തു​ക​യും വാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ന​മു​ക്കെ​ല്ലാം ഊ​ർ​ജ​മാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​മെ​ന്നും രാ​ഹു​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​രം വി​ല​പി​ടി​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന്​ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം പ്ര​ഫ. എം. ​ലീ​ലാ​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ഹു​ലും പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി​യും രാ​ജ്യം ഭ​രി​ക്കു​ന്ന നാ​ളു​ക​ൾ ഉ​ട​നു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​വാ​ർ​ഡ് തു​ക​യാ​യ ല​ക്ഷം രൂ​പ രാ​ജീ​വ്‌ ഗാ​ന്ധി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ടീ​ച്ച​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 1.50ഓ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ക്കു​ന്നി​ട​ത്ത് എ​ത്തി​യ രാ​ഹു​ൽ സ​മീ​പ​ത്തെ ലീ​ലാ​വ​തി ടീ​ച്ച​റു​ടെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് ആ​ദ്യം പോ​യ​ത്. പ​ത്ത് മി​നി​റ്റ്​ അ​വ​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ടീ​ച്ച​ർ​ക്കൊ​പ്പം വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ രാ​ഹു​ൽ അ​വ​രെ തി​രി​കെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ കെ.​സി. വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ, ദീ​പ​ദാ​സ് മു​ൻ​ഷി, കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ, ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്​ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ജ​മാ​ൽ മ​ണ​ക്കാ​ട​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു

