Madhyamam
    Kalamassery
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 11:38 AM IST

    സ്വർണക്കവർച്ചക്ക്​ ശ്രമം; സഹോദരങ്ങൾ പിടിയിൽ

    സ്വർണക്കവർച്ചക്ക്​ ശ്രമം; സഹോദരങ്ങൾ പിടിയിൽ
    മാ​ത്യു, തോ​മ​സ്

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ട​മ​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് പെ​പ്പ​ർ സ്പ്രേ​യ​ടി​ച്ചു സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ച്ച​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​യി​ൽ. മ​ല​പ്പു​റം എ​ട​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മാ​ത്യു (27), തോ​മ​സ് (30) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച 12.30 ഓ​ടെ ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി​ടോ​ളി​ൽ സാ​റാ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ലാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച. മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ പു​റ​മെ കാ​ത്തു നി​ന്ന് ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​യ തോ​മ​സ്സ് അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി ഉ​ട​മ​യാ​യ ബി​ന്ദു മോ​ളു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ കു​രു​മു​ള​ക് സ്പ്രേ ​ചെ​യ്ത് ഡി​സ് പ്ലേ ​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന 8000 രൂ​പ വി​ല​വ​രു​ന്ന ഒ​രു ഗ്രാം ​ത​ങ്ക​ത്തി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് മാ​ല​ക​ൾ ക​വ​ർ​ന്ന് പു​റ​ത്ത് കാ​ത്ത് നി​ന്ന മാ​ത്യു​വി​നൊ​പ്പം ബൈ​ക്കി​ൽ ക​യ​റി ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​യി.

    ജൂ​വ​ല​റി ഉ​ട​മ​യു​ടെ ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ട് ഓ​ടി കൂ​ടി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന സ​മ​യം ഇ​വ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​നം മ​റ്റൊ​രു വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഇ​തി​നി​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ തോ​മ​സി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​വ​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ പൊ​ലീ​സ് മാ​ത്യു​വി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു. എ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്യു താ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യം പ​റ​ഞ്ഞ്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ മ​തി​ൽ ചാ​ടി​ഓ​ടി പോ​കു​ന്ന​തും ഹെ​ൽ​മെ​റ്റ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ന​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​രു​വ​രു​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​ത്.

    ​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും സ്കൂ​ട്ട​ർ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ജൂ​വ​ല​റി ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മോ​ഷ്ടി​ച്ച​തി​ന് പു​ത്ത​ൻ​കു​രി​ശ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വേ​റെ കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ പി​ടി​ച്ചു​പ​റി, ല​ഹ​രി മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളും ഉ​ള്ള​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജോ​ലി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് എ​ത്തി​യ ഇ​രു​വ​രും ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ഭാ​ഗ​ത്ത് വാ​ട​ക​യ്ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

