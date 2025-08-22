Begin typing your search above and press return to search.
    ലോറിയിടിച്ച്​ ബൈക്ക്​ യാത്രികന്‍റെ മരണം: ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

    ലോറിയിടിച്ച്​ ബൈക്ക്​ യാത്രികന്‍റെ മരണം: ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ
    മെ​ഹ​ബൂ​ബ്

    ലോറിയിടിച്ച്​ ബൈക്ക്​ യാത്രികന്‍റെ മരണം: ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

    ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ ലോ​റി​യി​ടി​ച്ച്​ ബൈ​ക്ക്​ യാ​ത്രി​ക​ൻ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നി​റു​ത്താ​തെ പോ​യ ഹ​രി​യാ​ന ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ലോ​റി​യും ഡ്രൈ​വ​റും പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ണ് ലോ​റി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഒ​പ്പം ലോ​റി ഓ​ടി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​ർ ഹ​രി​യാ​ന സ്വ​ദേ​ശി മെ​ഹ​ബൂ​ബ് (43) നെ​യും അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്തു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ടോ​ടെ വാ​ഹ​ന​വും ഡ്രൈ​വ​റേ​യും പൊ​ലീ​സ് ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.15 ഓ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ടോ​ളി​ൽ മെ​ട്രോ പി​ല്ല​ർ ന​മ്പ​ർ 383ന് ​സ​മീ​പ​മാ​ണ്​ അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ര​മ​യൂ​ർ കൊ​ട്ട​ക്ക​ര വീ​ട്ടി​ൽ വി​നോ​ദി​ന്‍റെ മ​ക​ൻ നി​തി​ൻ വി​നോ​ദി​നാ​ണ്​ (26) ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ ലോ​റി നി​റു​ത്താ​തെ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡ്രൈ​വ​റെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

