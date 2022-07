cancel camera_alt ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡി​ലെ ഷെ​ഡി​നു​മു​ക​ളി​ൽ മ​രം വീ​ണ് കാ​റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കളമശ്ശേരി: വീശിയടിച്ച ശക്തമായ കാറ്റിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ കാർ ഷെഡിന് മുകളിൽ മരം വീണ് രണ്ട് കാറുകൾ തകർന്നു.ബോർഡിന്‍റെ കളമശ്ശേരി ട്രാൻസ് മിഷൻ ഓഫിസിന്‍റെ മുന്നിൽനിന്ന മരമാണ് ഷെഡിന് മുകളിലേക്ക് വീണത്. അസി.എക്സിക്യൂട്ടിവ് എൻജിനീയർ ജയരാജ്, എ.ഇ ശ്രുതി എന്നിവരുടെ കാറുകളാണ് തകർന്നത്. വൈകീട്ട് നാലോടെയാണ് അപകടം. ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായിരുന്നെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.അഗ്നിരക്ഷാസേനയും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. Show Full Article

News Summary -

A tree fell on the shed and two cars were damaged