Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKaladichevron_rightകാലടി സര്‍വകലാശാല...
    Kaladi
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:33 PM IST

    കാലടി സര്‍വകലാശാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ സംഘർഷം

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​സെ​ടു​ത്ത്​ പൊ​ലീ​സ്​
    കാലടി സര്‍വകലാശാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ സംഘർഷം
    cancel
    Listen to this Article

    കാ​ല​ടി: ശ്രീ​ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ സം​സ്‌​കൃ​ത സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്‍ കാ​മ്പ​സ് യൂ​നി​യ​ന്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ, എ.​ബി.​വി.​പി സം​ഘ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തെ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ കാ​മ്പ​സി​ന​ക​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഹ്ലാ​ദ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു സം​ഘ​ര്‍ഷം.

    എ.​ബി.​വി.​പി​യു​ടെ കൊ​ടി​തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ ന​ശി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ ഫ്ല​ക്‌​സു​ക​ള്‍ എ.​ബി.​വി.​പി​യും ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ക്കേ​റ്റ എ.​ബി.​വി.​പി യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ശ്വി​ന്‍, ഉ​ജ്വ​ല്‍, നി​വേ​ദി​ത, ആ​ദി​നാ​ഥ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി.

    കാ​മ്പ​സി​ന് പു​റ​ത്ത് നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യി ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ആ​രോ​പി​ച്ചു. ര​ണ്ട് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലും കേ​സ് എ​ടു​ത്ത​താ​യി സി.​ഐ അ​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍ ടി. ​മേ​പ്പി​ള്ളി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SFIABVPclashkaladi University
    News Summary - sfi and abvp clash at kaladi university union election
    Similar News
    Next Story
    X