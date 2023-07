എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ് പണം തട്ടൽ; മൂന്നുപേർക്കെതിരെ കേസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ല​ടി: എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യേ​ഗ​സ്ഥ​ർ ച​മ​ഞ്ഞ് യു​വാ​വി​ന്‍റെ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ണം ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ ചെ​ങ്ങ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്ന് പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കാ​ല​ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.ചെ​ങ്ങ​ൽ വ​ടേ​പ്പാ​ട​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ റി​ൻ​ഷാ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ (28), പ​റേ​ലി വീ​ട്ടി​ൽ അ​ജാ​സ് അ​സീ​സ് (30), പൂ​ണോ​ളി ലി​നോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ് (ന​വാ​സ്-42)​എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ജാ​മ്യ​മി​ല്ല വ​കു​പ്പു​പ്ര​കാ​രം കാ​ല​ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സ്​ എ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചെ​ങ്ങ​ൽ ശ​ബ​രി പാ​ത കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ യു​വാ​വി​ന്‍റെ​യും യു​വ​തി​യു​ടെ​യും മു​ന്നി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​വി​ടെ ഒ​റ്റ​ക്ക് ക​ണ്ട​തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും കേ​സെ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​ണം ത​ര​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ദ്യം യു​വാ​വ് 2000 രൂ​പ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ പിൻവാങ്ങിയില്ല. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബ​ല​മാ​യി 2000 രൂ​പ​കൂ​ടി വാ​ങ്ങി യു​വാ​വി​ന്‍റെ ചെ​കി​ടി​ന് അ​ടി​കൊ​ടു​ത്ത് അ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞു വി​ടുകയായിരുന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​ണി​ക്ക​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച കാ​ല​ടി പൊ​ലീ​സി​ലെ​ത്തി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി പ​ണം ത​ട്ടി​യ​തി​നും അ​ക്ര​മി​ച്ച​തി​നു​മാ​ണ് ജാ​മ്യ​മി​ല്ലാ വ​കു​പ്പ് പ്രകാരം കേ​സ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് കാ​ല​ടി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Extortion by Impersonation in the name of Excise officials; Case against three people