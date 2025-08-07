Begin typing your search above and press return to search.
    ഭണ്ഡാര മോഷ്ടാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

    മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​യു​ടെ കു​രി​ശു​മു​ടി പ​ള്ളി ഭ​ണ്ഡാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്
    ഭണ്ഡാര മോഷ്ടാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ
    പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    കാ​ല​ടി: ഭ​ണ്ഡാ​ര മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി. ഒ​ക്ക​ൽ ആ​ന്‍റോ​പു​രം നെ​ല്ലാ​ട​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​വീ​ൺ (21), കൂ​വ​പ്പ​ടി കൂ​ടാ​ല​പ്പാ​ട് വാ​ട​ക​ക്ക്​ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കി വാ​ഴ​ത്തോ​പ്പ് ത​ടി​യ​ൻ​പാ​ടം തേ​വ​റാ​ണി​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ജി​തേ​ഷ് (20) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കാ​ല​ടി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.മ​ല​യാ​റ്റൂ​ർ സെ​ന്‍റ്​ തോ​മ​സ് പ​ള്ളി​യു​ടെ കു​രി​ശു​മു​ടി പ​ള്ളി ഭ​ണ്ഡാ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 15,000 രൂ​പ​യോ​ളം മോ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വേ​റെ​യും കേ​സു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ ടി. ​മേ​പ്പി​ള്ളി, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ജോ​സി എം. ​ജോ​ൺ​സ​ൻ, അ​ഭി​ജി​ത്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ക്, എം.​ടി. ജോ​ഷി, എ.​എ​സ്.​ഐ നൈ​ജോ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - church Treasure thieves arrested
