Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightKaladichevron_rightസ്ഥാനാർഥി തർക്കം; 70...
    Kaladi
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 1:15 PM IST

    സ്ഥാനാർഥി തർക്കം; 70 ഓളം പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസ്​ വിടുമെന്ന്​ ഭീഷണി

    text_fields
    bookmark_border
    congress
    cancel

    കാ​ല​ടി: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്കം കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ മു​റു​കു​ന്നു. കൈ​പ്പ​ട്ടൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള വാ​ർ​ഡ് 12ൽ ​മ​റ്റൊ​രു വാ​ർ​ഡി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് 70 ഓ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പാ​ർ​ട്ടി വി​ടാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ വി​ര​മി​ച്ച പ​ട്ടാ​ള​ക്കാ​ര​ന​ട​ക്കം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​വ​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തെ​ല്ലാം മ​റി ക​ട​ന്ന് ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ദൂ​ര​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ആ​ളെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. നൂ​ലി​ൽ കെ​ട്ടി ഇ​റ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ലെ​ന്നും പോ​സ്റ്റ​ർ ഒ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ച​ര​ണ​ത്തി​ന് വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വി​കാ​രം ഉ​ൾ​കൊ​ള്ളാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്നും ഈ ​വാ​ർ​ഡി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കുന്നത്തുനാട്ടിൽ ഒമ്പതാം വാർഡിനെച്ചൊല്ലി യു.ഡി എഫിൽ തർക്കം മുറുകുന്നു

    പ​ട്ടി​മ​റ്റം: കു​ന്ന​ത്തു​നാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പ​ട്ടി​മ​റ്റ​ത്ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡി​നെ ചൊ​ല്ലി ത​ർ​ക്കം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്നു. 18ൽ ​നി​ന്ന്​ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ 21ആ​യ​തോ​ടെ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് കൂ​ടി ലീ​ഗി​ന് വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ലീ​ഗി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ട്ട് കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​യ്യാ​റ​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും സ്വ​ന്തം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ഗം ശ്യാ​മ​ള സു​രേ​ഷി​നെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റൊ​രു മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത​ഗം രാ​ധാ​മ​ണി ച​ന്ദ്ര​നെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നീ​ക്കം. ഇ​തോ​ടെ ഇ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും സ്വ​ന്തം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​റു​ത്തി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ചേ​ക്കും.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ല​വ​ട്ടം ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ വെ​മ്പി​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് ഡി​വി​ഷ​ൻ ലീ​ഗി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ലി​സ്റ്റ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്​ കൈ​മാ​റും.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 16, 17, 18 , 19 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലൊ​ഴി​കെ ട്വ​ൻ​റി 20 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും മ​ത​സ​രി​ക്കാ​ൻ ട്വ​ൻ​റി 20 സീ​റ്റ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ളു. വ​ട​വു​കോ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് റ​സീ​ന പ​രീ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ണ് പു​തി​യ ലി​സ്റ്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം പൂ​ർ​ത്തി​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി 15, 16, 17 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:candidateElection NewsErnakulam NewsKerala NewsCongress
    News Summary - Candidate dispute; Around 70 workers threaten to leave Congress
    Similar News
    Next Story
    X