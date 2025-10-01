Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAnkamalychevron_rightഭർത്താവിന്‍റെ...
    Ankamaly
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:42 PM IST

    ഭർത്താവിന്‍റെ കുത്തേറ്റ യുവതിക്ക്​ ഗുരുതര പരിക്ക്; പ്രതി ഒളിവിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ മ​ക്ക​ൾ നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ആ​ക്ര​മ​ണം
    ഭർത്താവിന്‍റെ കുത്തേറ്റ യുവതിക്ക്​ ഗുരുതര പരിക്ക്; പ്രതി ഒളിവിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ങ്ക​മാ​ലി: മൂ​ക്ക​ന്നൂ​രി​ൽ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മ​ക്ക​ൾ നോ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ ഭാ​ര്യ​യെ ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ച്ചു. അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ലാ​യ യു​വ​തി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ശ്രീ​മൂ​ല​ന​ഗ​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി റി​യ​ക്കാ​ണ് (36) കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.30ഓ​ടെ മൂ​ക്ക​ന്നൂ​ർ ഫൊ​റോ​ന പ​ള്ളി​ക്ക് സ​മീ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    ക​ഴു​ത്തി​നും വ​യ​റി​നും തോ​ളി​നും കു​ത്തേ​റ്റ റി​യ​യെ ഉ​ട​ൻ മൂ​ക്ക​ന്നൂ​ർ എം.​എ.​ജി.​ജെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ദ​ഗ്​​ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി അ​പ്പോ​ളോ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി. സം​ഭ​വ​ശേ​ഷം ഭ​ർ​ത്താ​വ് മൂ​ക്ക​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പു​തു​ശ്ശേ​രി വീ​ട്ടി​ൽ ജി​നു (46) ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു. ജി​നു​വും റി​യ​യും ഏ​റെ​നാ​ളാ​യി പി​ണ​ങ്ങി ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​ത്തി​ലും എ​ട്ടി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ട്.

    ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന റി​യ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന കേ​സ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്ര​കാ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ റി​യ മൂ​ക്ക​ന്നൂ​ർ സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ് ഫൊ​റോ​ന പ​ള്ളി​യി​ലെ​ത്തി മ​ക്ക​ളെ ക​ണ്ടു. ശേ​ഷം മ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം കാ​ള​ർ​കു​ഴി റോ​ഡി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം. മ​ക്ക​ളെ കാ​ണ​രു​തെ​ന്ന് റി​യ​ക്ക് ജി​നു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ത് ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന്‍റെ വൈ​രാ​ഗ്യ​മാ​ണ് ക​ത്തി​ക്കു​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​തു​മ​ത്രേ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ങ്ക​മാ​ലി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:woman attackedstabbed wifeHusband abuse
    News Summary - Woman seriously injured after being stabbed by husband; suspect absconding
    Similar News
    Next Story
    X