Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAnkamalychevron_rightജില്ല പഞ്ചായത്ത്;...
    Ankamaly
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 11:56 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 12:01 PM IST

    ജില്ല പഞ്ചായത്ത്; തുറവൂരിൽ പോരാട്ടം യുവത്വവും പരിചയസമ്പന്നതയും തമ്മിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ജില്ല പഞ്ചായത്ത്; തുറവൂരിൽ പോരാട്ടം യുവത്വവും പരിചയസമ്പന്നതയും തമ്മിൽ
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​ജി​ന്‍റോ ജോ​ൺ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), മാ​ത്യൂ​സ് കോ​ല​ഞ്ചേ​രി (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്),അ​ഡ്വ. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    Listen to this Article

    അങ്കമാലി: നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട ജില്ല പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനാണ് തുറവൂർ. അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ മറ്റൂർ, മഞ്ഞപ്ര, നീലീശ്വരം വെസ്റ്റ്, തുറവൂർ, താബോർ, പാലിശ്ശേരി എന്നിവയാണ് ഡിവിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

    2020-25 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് എൽ.ഡി.എഫിനെ തുണച്ചത്. ബാക്കി നാലും യു.ഡി.എഫിനൊപ്പം നിന്നു. എൽ.ഡി.എഫിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസ് എസിലെ മാത്യൂസ് കോലഞ്ചേരിയും യു.ഡി.എഫിൽനിന്ന് കോൺഗ്രസിലെ ഡോ. ജിന്‍റോ ജോണുമാണ് പ്രധാനമായും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. അഡ്വ. തങ്കച്ചൻ വർഗീസാണ് എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർഥി.

    ഡോ. ​ജി​ന്‍റോ ജോ​ൺ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്)

    ക​ന്നി​യ​ങ്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന ഡോ. ​ജി​ന്‍റോ ജോ​ൺ ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും കെ.​എ​സ്.​യു, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മു​ന്ന​ണി പോ​രാ​ളി​യാ​ണ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ലോ​ക്സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കെ.​പി.​സി.​സി ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ, മാ​ധ്യ​മ​വി​ഭാ​ഗം വ​ക്താ​വ് എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്.

    മാ​ത്യൂ​സ് കോ​ല​ഞ്ചേ​രി (എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്)

    കാ​ല​ടി മാ​ണി​ക്യ​മം​ഗ​ലം കോ​ല​ഞ്ചേ​രി കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​ണ്. 2016 മു​ത​ൽ 2021 വ​രെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​, കേ​ര​ള ക്ലെ​യി​സ് ആ​ൻ​ഡ്​​ സെ​റാ​മി​ക് പ്രൊ​ഡ​ക്ട്സ് ലി​മി​റ്റ​ഡ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ല​ടി ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് ബാ​ങ്ക് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​വും 1995-2000ൽ ​കാ​ല​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​വുമായിരുന്നു. 2005-2010ൽ ​അ​ങ്ക​മാ​ലി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് എ​ന്നീ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ഹി​ച്ചു. മ​ക​ൻ ഷി​ൻ മാ​ത്യു കാ​ല​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 10ാം വാ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്​..

    അ​ഡ്വ. ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് (എ​ൻ.​ഡി.​എ)

    അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ക​നും ബി.​ജെ.​പി നോ​ർ​ത്ത് ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ അ​ങ്ക​മാ​ലി കി​ട​ങ്ങൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്​ നേ​ര​ത്തേ ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ബ്ലോ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഒ​രു​ഭാ​ഗം ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യി ല​യി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. പ​ത​ഞ്ജ​ലി യോ​ഗാ​ല​യ ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​ണ്. ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യും മ​ക്ക​ളും യോ​ഗാ​ചാ​ര്യ​ന്മാ​ര​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ThuravoorErnakulam NewsKerala Local Body Election
    News Summary - Thuravoor local body election
    Similar News
    Next Story
    X