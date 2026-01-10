Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightകെ.എസ്.ആർ.ടി.സി...
    Aluva
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:17 AM IST

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് യുവതിയുടെ കാലിന് ഗുരുതര പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് യുവതിയുടെ കാലിന് ഗുരുതര പരിക്ക്
    cancel
    camera_alt

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ ബ​സ്

    Listen to this Article

    ആ​ലു​വ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ്കൂ​ട്ട​റി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​ടി​ച്ച് യു​വ​തി​യു​ടെ കാ​ലി​ന് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക്. ബ​സ് അ​മി​ത വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​വ​ർ​ടേ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ ആ​ലു​വ അ​ദ്വൈ​ത ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. കു​ന്നു​ക​ര കു​റ്റി​പ്പു​ഴ മു​തു​കാ​ട് റോ​ഡി​ൽ ല​ക്ഷ്മി ന​ന്ദ​നം ആ​ലു​ക്ക​ലി​ൽ ന​ന്ദ​ന എ. ​നാ​യ​ർ​ക്കാ​ണ് (22) പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഇ​ടി​ച്ച ശേ​ഷം ബ​സ്സി​ന്റെ ട​യ​റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ കാ​ലു​മാ​യി റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഉ​ര​ഞ്ഞു നീ​ങ്ങി. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തു കാ​ൽ പാ​ദം ത​ക​ർ​ന്നു. ഇ​തേ യു​വ​തി​യെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:aluvaKSRTCAccidents
    News Summary - Woman seriously injured in leg after being hit by KSRTC scooter
    Similar News
    Next Story
    X