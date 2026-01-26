Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightഅഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട്...
    Aluva
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:01 AM IST

    അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ്​ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിലെ ഓർമ്മകളുമായി വി.പി. ജോർജ്

    text_fields
    bookmark_border
    അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ്​ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിലെ ഓർമ്മകളുമായി വി.പി. ജോർജ്
    cancel
    camera_alt

    വി.​പി. ജോ​ർ​ജ് (പ​രേ​ഡി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്തും, ഇ​ന്നും)

    ആ​ലു​വ: അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ്​ ന​ട​ന്ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​പ​രേ​ഡി​ലെ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി ഐ.​എ​ൻ.​ടി.​യു.​സി നേ​താ​വ് വി.​പി. ജോ​ർ​ജ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ, ദ​ൽ​ഹി​യി​ൽ 1973ലെ ​റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രേ​ഡി​ലാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    എ​ൻ.​സി.​സി കേ​ഡ​റ്റാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ആ​ലു​വ സെൻറ്. മേ​രി​സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ്സ്‌ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് വി.​പി. ജോ​ർ​ജ്. റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രേ​ഡി​ൽ ഓ​ൾ​കേ​ര​ള ബ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ എ​ൻ.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​സു​ല​ഭ​മാ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് അ​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​നാ​യി ദ​ൽ​ഹി​യി​ൽ നീ​ണ്ട ര​ണ്ട് മാ​സ​കാ​ല​ത്തെ ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ച​രി​ത്രം ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന ദ​ൽ​ഹി​യു​ടെ രാ​ജാ​വീ​ഥി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​രം​കോ​ച്ചു​ന്ന ത​ണു​പ്പി​ലും തി​ക​ച്ചും പ​ട്ടാ​ള​ചി​ട്ട​യോ​ടെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രോ​ടൊ​പ്പം മാ​ർ​ച്ച്‌ ചെ​യ്ത​ത്. ആ ​നി​മി​ഷം ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം തോ​ന്നി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു.

    പ​രേ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് പി​റ്റേ ദി​വ​സം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കം ഇ​ന്ദി​ര ഗാ​ന്ധി​യോ​ടൊ​പ്പം പ്രാ​ത​ൽ. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ഫ​ക്രു​ദീ​ൻ അ​ലി അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ൽ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി.

    അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തെ നീ​ണ്ട ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് തി​രി​കെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് കേ​ര​ള ഗ​വ​ർ​ണ​ർ എ​ൻ.​എ​ൻ. വാ​ഞ്ചു​വി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ൽ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നും, അ​നു​മോ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്നും ഓ​ൾ​കേ​ര​ള ബെ​സ്റ്റ് കേ​ഡ​റ്റ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ല​ഭി​ച്ച മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ച്ചെ​പ്പി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം ത​ന്നെ​പോ​ലു​ള്ള​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി​യ സെ​ന്റ്. മേ​രി​സ് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ൻ.​സി.​സി ഓ​ഫി​സ​ർ ടി.​പി. വ​ർ​ക്കി​യെ​യും ഡ​ൽ​ഹി യാ​ത്ര​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​ർ ടി.​എ. പൗ​ലോ​സി​നെ​യും സ്മ​രി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. ദ​ൽ​ഹി പ​രേ​ഡി​ന്റെ 53 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ളും ആ ​ദി​ന​ങ്ങ​ളെ ഓ​ർ​ത്ത് അ​ഭി​മാ​ന​വും ആ​ന​ന്ദ​വും കൊ​ള്ളു​ക​യാ​ണ് വി.​പി. ജോ​ർ​ജ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:paraderepublic day
    News Summary - VP George reminisces about the Republic Day parade held five decades ago
    Similar News
    Next Story
    X