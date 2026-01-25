കാഴ്ചവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ യുദ്ധക്കപ്പൽ സന്ദർശിച്ചു

കാഴ്ചവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ യുദ്ധക്കപ്പൽ സന്ദർശിച്ചുtext_fields
ആലുവ: ആലുവ സ്കൂൾ ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡിലെ കാഴ്ചവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാർഥികൾ നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐ.എൻ.എസ് ഇക്ഷക് സന്ദർശിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് കപ്പൽ നേരിട്ടറിയാനും തൊട്ടറിയാനുമുള്ള അവസരമാണ് നാവികസേന ഒരുക്കിയത്. അറബിക്കടലിൽ രണ്ടുമണിക്കൂർ യാത്രയുംചെയ്തു. ലെഫ്റ്റ്നന്റ് കമാൻഡർ വിപിൻ ടാഗർ പങ്കെടുത്തു.
35 കുട്ടികളും 15 അധ്യാപകരുമാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. നാവികസേനയോടുള്ള അഭിമാനം വളർത്താനും നാവികരെ ആദരിക്കാനും ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതായി പ്രധാന അധ്യാപിക ജിജി വർഗീസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register