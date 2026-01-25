Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    25 Jan 2026 10:34 AM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 10:34 AM IST

    കാഴ്ചവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ യുദ്ധക്കപ്പൽ സന്ദർശിച്ചു

    കാഴ്ചവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ യുദ്ധക്കപ്പൽ സന്ദർശിച്ചു
    നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ഇ​ക്ഷ​ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച ആ​ലു​വ

    അ​ന്ധ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും നാ​വി​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    Listen to this Article

    ആ​ലു​വ: ആ​ലു​വ സ്കൂ​ൾ ഫോ​ർ ദ ​ബ്ലൈ​ൻ​ഡി​ലെ കാ​ഴ്ച​വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നാ​വി​ക​സേ​ന​യു​ടെ യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലാ​യ ഐ.​എ​ൻ.​എ​സ് ഇ​ക്ഷ​ക്​ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ക​പ്പ​ൽ നേ​രി​ട്ട​റി​യാ​നും തൊ​ട്ട​റി​യാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ നാ​വി​ക​സേ​ന ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ ര​ണ്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ യാ​ത്ര​യും​​ചെ​യ്തു. ലെ​ഫ്റ്റ്​​ന​ന്‍റ്​ ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ വി​പി​ൻ ടാ​ഗ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    35 കു​ട്ടി​ക​ളും 15 അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​ണ്​ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. നാ​വി​ക​സേ​ന​യോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​മാ​നം വ​ള​ർ​ത്താ​നും നാ​വി​ക​രെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​നും ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പി​ക ജി​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    News Summary - Visually challenged children visit warship
