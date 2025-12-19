Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aluva
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:25 AM IST

    മൊബൈൽ ഫോണും പണവും കവർന്ന കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    മൊബൈൽ ഫോണും പണവും കവർന്ന കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, അ​നീ​സ്

    ബാ​ബു

    ആ​ലു​വ: മ​ണ​പ്പു​റം ദേ​ശം ക​ട​വ് ഭാ​ഗ​ത്ത് മ​ണ​പ്പു​റ​ത്തെ​ത്തി​യ ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ യു​വാ​ക്ക​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. പാ​ല​ക്കാ​ട് വ​ല്ല​പ്പു​ഴ മ​നേ​ക്ക​ത്തോ​ടി വീ​ട്ടി​ൽ അ​നീ​സ് ബാ​ബു (26), ക​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഏ​ലൂ​ക്ക​ര കാ​ട്ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി (28) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ലു​വ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 29 നാ​ണ് സം​ഭ​വം. വ​ടി കൊ​ണ്ട് ത​ല​ക്ക്​ അ​ടി​യേ​റ്റ ലി​യോ​ൺ എ​ന്ന യു​വാ​വ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ശാ​സ്ത്രീ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​ർ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ്.​കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

