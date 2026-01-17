Begin typing your search above and press return to search.
    Aluva
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 11:20 AM IST

    തുമ്പിച്ചാലിലേക്ക് വിഷമാലിന്യം ഒഴുക്ക്​ തകൃതി
    വ്യ​വ​സാ​യമേ​ഖ​ല​യി​ൽനി​ന്ന് തു​മ്പി​ച്ചാ​ലി​ലേ​ക്ക് രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ മ​ലി​ന​ജ​ലം ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന തോ​ട്

    ആ​ലു​വ: പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ത​ടാ​ക​മാ​യ കീ​ഴ്മാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തു​മ്പി​ച്ചാ​ലി​ലേ​ക്ക് വി​ഷ​മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു. ഇ​തു മൂ​ലം മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങു​ക​യും താ​മ​ര​ക​ൾ ക​രി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക​ട​ക്കം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    വ്യ​വ​സാ​യ ശാ​ല​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ക്കു​രു​തി​ക്ക​ട​ക്കം കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന സ​ത്യം വ്യ​ക്ത​മാ​യി​ട്ടും അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പി.​സി.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടേ​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ത​ടാ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും മാ​ലി​ന്യം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് സ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ഴു​തി​യ പി.​സി.​ബി​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ചാ​ല​ക്ക​ൽ ഡോ. ​അം​ബേ​ദ്ക​ർ ലൈ​ബ്ര​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ഇ. സു​ധാ​ക​ര​ൻ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    തു​മ്പി​ച്ചാ​ലി​ലും തു​മ്പി​ച്ചാ​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന തോ​ടു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ച​ത്തു​പൊ​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രും പൊ​ലീ​സു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​ക​യും നി​ജ​സ്തി​ഥി ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം പി.​സി.​ബി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ കീ​ഴ്മാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ​യും വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും സാ​മ്പി​ളു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​തി​രു​ന്നു.

    വ്യ​വ​സാ​യ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള​ള രാ​സ​മാ​ലി​ന്യ ജ​ലം തോ​ടു വ​ഴി ഒ​ഴു​കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​തി​ൽ​നി​ന്നും ചോ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന വെ​ള്ളം വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജോ​ലി​ക്കാ​ര്‍ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത് കൂ​ടി ഒ​ഴി​കി​യി​രു​ന്നു. അ​തു​മൂ​ലം ആ ​വ​ഴി​യി​ലെ പു​ല്ലും മ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ​ങ്ങി​പ്പോ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ ത​ന്നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തെ കാ​ണി​ച്ച് കൊ​ടു​ത്ത​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ നി​ന്നെ​ല്ലാം സ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കു​ള്ള പ​രാ​തി​യി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി​തി​യി​രു​ന്നു.

    ജൈ​വ മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വാ​ഹം കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​ട്ട് കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ളി​ഫോം ബാ​ക്ടീ​രി​യ​യും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണെ​ന്നും ക​ക്കൂ​സ് മാ​ലി​ന്യം വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ല​ർ​ന്ന​താ​യും തോ​ടു​ക​ളി​ൽ ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​ഴു​ക്ക് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മൂ​ലം ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​വം കൂ​ടു​ന്ന​താ​യും ഇ​തു​മൂ​ലം ഓ​ക്സി​ജ​ന്‍റെ അ​ള​വ് കു​റ​യു​ന്ന​താ​യു​മാ​ണ് പി.​സി.​ബി​യു​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഇ​തു​മൂ​ല​മാ​ണ് മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നു​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു എ​ടു​ത്ത സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​തെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു കാ​ര്യ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല​ത്രെ.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശു​ദ്ധ​ജ​ല ത​ടാ​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ തു​മ്പി​ച്ചാ​ൽ കീ​ഴ്മാ​ട് ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ ഉ​റ​വി​ട​മാ​ണ്. ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ വാ​ഹി​നി പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച ത​ടാ​കം കൂ​ടി​യാ​ണ് തു​മ്പി​ച്ചാ​ൽ.

    TAGS:aluvaCanalWaste dump
