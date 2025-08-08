Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightErnakulamchevron_rightAluvachevron_rightക​ള്ള​ൻ...
    Aluva
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:19 AM IST

    ക​ള്ള​ൻ ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്​ 30 കു​പ്പി വെ​ളി​​ച്ചെ​ണ്ണ

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ള്ള​ൻ ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​വ​ർ​ന്ന​ത്​ 30 കു​പ്പി വെ​ളി​​ച്ചെ​ണ്ണ
    cancel

    ആ​ലു​വ: പൂ​ട്ട്​ ത​ല്ലി​പ്പൊ​ളി​ച്ച്​ ക​ട​ക്ക​ക​ത്ത്​ ക​യ​റി​യ ക​ള്ള​ൻ അ​ടി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത്​ 30 കു​പ്പി വെ​ളി​​ച്ചെ​ണ്ണ. തോ​ട്ടു​മു​ഖം പാ​ല​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള അ​യ്യൂ​ബി​ന്‍റെ ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ 600 രൂ​പ വീ​തം വി​ല​യു​ള്ള മു​ന്തി​യ ഇ​നം​ 30 കു​പ്പി വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ മോ​ഷ​ണം​പോ​യ​ത്. ചാ​ക്കി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ് വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​ക്കു​പ്പി​ക​ൾ ക​ട​ത്തി​യ​ത്.

    തി​രി​ച്ച​റി​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ട​യി​ലെ സി​സി​ടി​വി കേ​ബി​ൾ മു​റി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷെ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ സി​സി​ടി​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ട​യു​ടെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ത​റ തു​ര​ന്ന് ക​യ​റാ​നാ​ണ് ആ​ദ്യം ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്താ​ണ്​ അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി​യ​ത്. ക​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ക്ക്​ എ​ടു​ത്താ​ണ്​ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ കു​പ്പി​ക​ൾ ക​ട​ത്തി​യ​ത്. ഫ്രി​ഡ്‌​ജി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ശീ​ത​ള​പാ​നീ​യം കു​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നാ​ല്​ കു​പ്പി വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യാ​ണ്​ ക​ട​യി​ൽ ബാ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്. 10 പാ​ക്ക​റ്റ് പാ​ൽ, ഒ​രു പെ​ട്ടി ആ​പ്പി​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ക​വ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thiefshopoilBottlescochin news
    News Summary - Thief stole 30 bottles of white oil from the shop
    Similar News
    Next Story
    X