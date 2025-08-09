Begin typing your search above and press return to search.
    സ്ഥിരം വിപണിയോ മെച്ചപ്പെട്ട വിലയോ ഇല്ല; മൺപാത്ര നിർമാണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ

    മ​ണ്ണി​ന്‍റെ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി
    സ്ഥിരം വിപണിയോ മെച്ചപ്പെട്ട വിലയോ ഇല്ല; മൺപാത്ര നിർമാണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ
    മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി

    ആ​ലു​വ: മ​ൺ​പാ​ത്രം നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ണ്ണി​ന്‍റെ ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം മൂ​ലം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ക​ളി​മ​ണ്ണ് എ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ്ഥി​രം വി​പ​ണി​യോ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട വി​ല​യോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കീ​ഴ്​​മാ​ട്, വാ​ഴ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന വേ​ളാ​ർ സ​മു​ദാ​യ​ക്കാ​രു​ണ്ട്. കീ​ഴ​മാ​ട്, എ​ഴി​പ്രം പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ളി​മ​ണ്ണ് പാ​ത്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ണ്ണ്​ കി​ട്ടാ​ത്ത​തു​കാ​ര​ണം പ​ല​രും തൊ​ഴി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മു​മ്പ്​ കീ​ഴ്മാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​മ​ണ്ണ് ഖ​ന​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള മ​ണ്ണ്​ കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ന് മ​ണ്ണെ​ടു​ക്കാ​ൻ ധാ​രാ​ളം പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ണ്ണ്​ ഖ​ന​ന​ത്തി​ന്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ള്ള​ത്​ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ണ്ണ് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്​ ക​ർ​ണാ​ട​ക അ​ട​ക്കം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. അ​തി​ന്​ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും വി​ല​കൂ​ടു​ക​യാ​ണ്. പാ​ത്രം ചു​ട്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചൂ​ള​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​യ്​​ക്കോ​ൽ, വി​റ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും വി​ല വ​ർ​ധി​ച്ചു. മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ലി​യ വി​ല​കൊ​ടു​ത്ത് മ​ണ്ണ് വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശേ​ഷി ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ പ​ല​രും ഈ ​തൊ​ഴി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ട്ടി​ണി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ട്ടു. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​ൺ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ വ​ർ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​ത്ര നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ള്ള​ത്. ത​ണ്ണീ​ർ​ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ക​ളി​മ​ണ്ണ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​വാ​ദം കൊ​ടു​ത്താ​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​വൂ. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ലോ​ഡ് ക​ളി​മ​ണ്ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​മെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും എ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഖ​ന​നം ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. മ​ൺ​പാ​ത്ര നി​ർ​മാ​ണ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​ണ്ട്.

