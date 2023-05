റോഡിന് നടുവിൽ വാഹനം നിർത്തി ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടാക്കി; പ്രതികരിച്ചവർക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി

cancel camera_alt യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ തോ​ക്ക് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ലു​വ: റോ​ഡി​ന് ന​ടു​ക്ക് വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി. ആ​ലു​വ-​പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ തോ​ട്ടു​മു​ഖ​ത്ത് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് സം​ഭ​വം. റോ​ഡി​ന് ന​ടു​ക്ക് വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്തി ഏ​റെ നേ​രം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്നു. ഇ​തി​നെ ഒ​രു ബൈ​ക്ക് ​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ വാ​ക്​​ത​ർ​ക്ക​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് തോ​ക്കു​ചൂ​ണ്ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റു​കെ​യി​ട്ട് പൊ​ലീ​സി​നെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി. കാ​റും കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​യാ​ളെ​യും ആ​ലു​വ പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. തോ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള​താ​ണോ​യെ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശ​ദ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

The vehicle stopped in the middle of the road and caused a traffic jam; A gun was pointed at the responders